La Justicia convocó a una audiencia por el cierre de la maternidad del Hospital Saporiti.

Este viernes 8, en Rivadavia, se llevará adelante una audiencia de conciliación, luego del amparo presentado contra el Gobierno de Mendoza por el cierre de los servicios de Maternidad y Neonatología del Hospital Carlos Saporiti. El municipio reclama la restitución plena de las prestaciones y advierte que la medida obliga a familias del Este provincial, especialmente de zonas rurales, a trasladarse hasta San Martín para recibir atención.

Otro escándalo: la Justicia ordenó detener a Felipe Pettinato por una causa de estafas y falsificación

Un hombre sacó a pasar un guanaco y terminó denunciado por maltrato: el caso que generó indignación

La disputa judicial por el cierre de los servicios de Maternidad y Neonatología del Hospital Dr. Carlos Saporiti sumó un nuevo capítulo. La Justicia convocó a una audiencia de conciliación entre las partes, luego del amparo presentado contra el Gobierno provincial por la reorganización sanitaria aplicada en el establecimiento.

La instancia fue confirmada por la Municipalidad de Rivadavia , que además ratificó su acompañamiento al reclamo de vecinos y vecinas del departamento. La audiencia se realizará este viernes, a las 9, en la sede del Poder Judicial local.

Desde el municipio señalaron que el objetivo de la convocatoria es intentar alcanzar un acuerdo en torno a la decisión adoptada por el Ejecutivo mendocino, que dejó sin funcionamiento las áreas de maternidad y neonatología en el hospital.

El conflicto comenzó a tomar forma en marzo, cuando el Gobierno de Mendoza oficializó una reorganización en la atención de maternidad dentro del sistema sanitario provincial. A partir de esa resolución, el Hospital Saporiti dejó de concentrar la totalidad de los partos y pasó a cumplir nuevas funciones dentro del esquema de atención.

La medida del Ministerio de Salud provincial implicó la centralización de las derivaciones en el Hospital Perrupato. Desde el Gobierno argumentaron que la decisión responde a una baja en la tasa de natalidad y a la necesidad de redistribuir recursos hacia otras áreas, como salud mental.

Sin embargo, el cierre generó un fuerte rechazo tanto de vecinos como de profesionales de la salud. Uno de los principales cuestionamientos apunta a las distancias que deben recorrer embarazadas de zonas rurales para acceder a la atención, con trayectos que en algunos casos alcanzan entre 60 y 80 kilómetros. También advirtieron sobre el riesgo de partos en tránsito.

La asesora letrada del municipio, Jésica Giol, explicó que la audiencia tendrá un doble propósito: buscar una posible conciliación y permitir que las partes expongan oralmente sus posiciones.

Giol remarcó que el eje central del reclamo es la restitución de los servicios de maternidad y neonatología en el hospital rivadaviense. Según indicó, antes del cierre el área funcionaba de manera integral, con internación, cirugías, cesáreas y atención neonatal. Actualmente, afirmó, quedó reducida a controles y guardias sin capacidad de resolución.

La asesora también respondió a cuestionamientos sobre el momento elegido para realizar la presentación judicial. “No es posible accionar antes de que exista una decisión formal”, señaló, y explicó que previamente hubo reuniones, gestiones y reclamos informales, aunque la vía judicial recién quedó habilitada tras la resolución oficial del Gobierno.

En relación con el proceso judicial, aclaró además que la audiencia conciliatoria no definirá el resultado de la causa. En caso de no alcanzarse un acuerdo, o incluso si alguna de las partes no se presenta, el expediente continuará y la Justicia deberá resolver sobre la medida cautelar solicitada por el municipio.

Esa cautelar apunta directamente a la reapertura de los servicios cerrados.

Giol aseguró además que hasta el momento no hubo contactos ni propuestas desde el Ejecutivo provincial. “No hemos recibido llamados ni propuestas”, afirmó, aunque consideró que la audiencia puede convertirse en una oportunidad para acercar posiciones.

Finalmente, sostuvo que el municipio mantiene abierta la posibilidad de diálogo y no descarta presentar alternativas, aunque insistió en que el objetivo principal sigue siendo “recuperar plenamente la atención de maternidad y neonatología” en el Hospital Saporiti