Otro escándalo: la Justicia ordenó detener a Felipe Pettinato por una causa de estafas y falsificación

De escándalo en escándalo, Felipe Pettinato fue procesado por 27 hechos de estafa reiterada y 28 casos de falsificación de documentos privados en una causa que tramita en la Justicia nacional. Cabe destacar que el actor viene de ser condenado a tres años de prisión en suspenso por la muerte de su neurólogo .

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Ahora, en el mismo tribunal, el juez Javier Sánchez Sarmiento ordenó además que el mediático cumpla arresto domiciliario con tobillera electrónica en un departamento del barrio porteño de Belgrano y mantuvo la prohibición de salir del país.

En tanto, la investigación se desprende del expediente por la muerte de Melchor Rodrigo, ya que durante ese proceso se detectaron presuntas recetas médicas falsificadas a nombre de la víctima . A partir de eso, se abrió una causa paralela que terminó con el procesamiento y la detención domiciliaria de Pettinato.

De acuerdo a la resolución judicial, el hijo de Roberto Pettinato fue considerado autor del delito de estafa reiterada y partícipe necesario en la falsificación de documentación privada . Ambos delitos, según sostuvo el magistrado, concurren de manera ideal dentro del mismo expediente.

El arresto deberá cumplirse en una vivienda ubicada sobre la calle Moldes al 1500, aunque el acusado tendrá autorización para salir únicamente con el objetivo de continuar su tratamiento de rehabilitación por consumo de drogas.

Ese tratamiento había sido impuesto previamente por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°14.

La supervisión del arresto estará a cargo de la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica del Ministerio de Justicia, mediante un dispositivo de monitoreo satelital GPS. Además, el juez advirtió que un eventual incumplimiento de las condiciones podría derivar en nuevas medidas procesales.

En paralelo, Sánchez Sarmiento decidió mantener la prohibición de salida del país para Pettinato y ordenó trabar un embargo sobre sus bienes y dinero hasta cubrir la suma de $1.500.000 pesos. La resolución ya fue notificada tanto a la fiscalía como a la defensa y a la querella.