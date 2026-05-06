Después de dedicarle un mensaje a Sabrina Rojas: José Chatruc respondió con ironía a las críticas en redes

José Chatruc celebró el cumpleaños de Sabrina Rojas con una publicación en redes sociales en la que expresó públicamente su vínculo con la conductora. El exfutbolista compartió una imagen junto a su pareja y le dedicó un mensaje afectuoso. La escena se dio en medio de una relación reciente que ambos comenzaron a mostrar en público durante las últimas semanas.

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El mensaje inicial de Chatruc combinó cercanía y referencias personales. “ ¡Feliz cumple para mi compañera Sabrina Rojas! ‘Paso a paso’, me dice la reina y para mí es una frase de campeonato. Sé que el año pasado la rompiste, pero estoy convencido de que de ahora en más es todo para arriba. Espero poder acompañarte para que sigas brillando cada vez más. ¡Te amo, Rojas, sos por escándalo la 1!”, escribió. La publicación recibió respuestas de amigos y seguidores, que celebraron el vínculo.

Entre los comentarios también aparecieron mensajes despectivos. Uno de ellos cuestionó la duración de la relación con un “3 meses les doy”. Chatruc respondió con ironía: “Vamos 4” , y mantuvo ese tono al interactuar con otros usuarios. En otra intervención, sumó una referencia futbolera: “Antes de que lo digan, es un afano, SUSPÉNDANLONNN”, lo que generó una cadena de respuestas entre seguidores que mezclaron humor y elogios.

El exjugador ya había enfrentado críticas semanas antes, cuando se difundieron imágenes de ambos durante una escapada en Punta del Este. En ese contexto, eligió exponer su postura sin confrontación directa: “ Es espectacular X. Hay miles de personas diciéndome feo, mono, pelotudo . Ja, ja, ja. Son espectaculares, ni cuando jugaba me putearon tanto”.

Embed [ESPECTÁCULOS] "Todo 'paso a paso', como Mostaza": el gracioso "Pepe" Chatruc confirmó que le pidió "ser novios" a Sabrina Rojas, y ella dijo que sí. pic.twitter.com/S4pGeeMD03 https://t.co/IRuNBLMxGA — ElCanciller.com (@elcancillercom) May 5, 2026

Posición frente a las críticas

Chatruc dejó en claro el valor que asigna a las opiniones negativas. “Nada me importa menos que la opinión de la gente que no me conoce. Relax”, escribió, y diferenció esos mensajes de quienes lo acompañan: “Y para los que se alegran de verme bien, los amo”. También respondió a cuestionamientos sobre su perfil personal con una definición directa: “Les quiero contar que tengo una vida espectacular y soy feliz. No se vuelvan locos”.

En paralelo, protagonizó un cruce con Alberto Samid, quien ironizó sobre su relación en redes. Chatruc respondió: “Te creés gracioso, ya pasaste de moda. Y no te la bancás, bebé”.

Sabrina Rojas se confesó

Respuesta de Sabrina Rojas

Sabrina Rojas reaccionó al mensaje de su pareja con una devolución en el mismo tono afectivo. “Qué suerte tengo de que estés en mi vida. Sos todo lo que está bien, y si la gente te conociera, sabría que la que está robando soy yo. Te amo, Chatruc. Empezar mis 46 con vos es un hermoso regalo”, expresó.