"Me da mucho asco": el repudio de Sabrina Rojas a Fernando Carrillo por sus amenazas contra Catherine Fulop

La conductora cuestionó con dureza la actitud del actor venezolano, al cual calificó de irresponsable.

Por Redacción Espectáculos

Sabrina Rojas, conductora de Sálvese quien pueda, no guardó nada frente a las amenazas que el actor Fernando Carrillo realizó contra Catherine Fulop durante una entrevista televisiva. La conductora cuestionó con dureza la actitud del actor venezolano, criticó la exposición del mensaje en medios masivos y señaló la gravedad de naturalizar ese tipo de discursos en televisión.

Las críticas de Sabrina Rojas

El conflicto se hizo visible cuando el programa mostró un fragmento de la entrevista que Carrillo mantuvo con Moria Casán en El Trece. Allí, el actor insinuó la supuesta existencia de videos íntimos de Fulop, una afirmación ambigua que encendió alarmas tanto dentro como fuera del estudio. Rojas reaccionó de inmediato y expresó su repudio sin matices, remarcando que una amenaza de ese tenor no puede tomarse como una broma ni relativizarse por el contexto televisivo.

Me da mucho asco cómo amenaza a una mujer así. Yo no puedo creer cómo Moria no reaccionó. Chicos, esto no está bien, debería tener una denuncia penal; si él en cámara te amenaza así no me quiero imaginar lo que debe ser en privado, porque ni siquiera en chiste podés amenazar a una persona así, me parece terrible”, lanzó la conductora en uno de los momentos más tensos del ciclo.

El panel acompañó el rechazo con gestos de incomodidad y preocupación. Majo Martino aportó información clave sobre la entrevista: Carrillo habría solicitado hablar exclusivamente con Moria, sin la presencia de otros integrantes del programa, lo que condicionó la dinámica del diálogo y redujo posibles intervenciones críticas.

La respuesta de Fernando Carrillo

En busca de precisiones, la panelista decidió escribirle directamente al actor por WhatsApp para consultarle por los supuestos videos. La respuesta fue categórica y negó cualquier material de ese tipo. “Le pregunté a Fernando si era verdad que tenía videos sexuales con Cathy Fulop y me respondió: ‘Para nada, estás loca Majo, ¿quién dijo eso?, ¿de dónde sacás esa locura?’”, leyó Martino al aire.

La negativa no calmó los ánimos. Rojas replicó en vivo: “Qué perverso, vos lo diste a entender”. Luego, Martino compartió nuevos mensajes del actor, quien se presentó como víctima de una campaña de desprestigio y utilizó un tono grandilocuente para defender su honor.

“El conde de Montecristo o Edmundo Dantés llegó para vengar el honor propio y de la Patria. Si me atacan con mentiras ya comenzarán a ver la verdad de mí. Majo, el Puma va de primero”, escribió Carrillo. Más adelante, agregó ambigüedad al tema de los videos: “Yo de ella podría sacar videos hermosos, nunca dije sexuales, hermosos videos en la nieve, viajando en España con Miguel Bosé”, y cerró con una advertencia: “Prefiero que no hable de mí ni diga que soy un cochino”.

