"Me da mucho asco": el repudio de Sabrina Rojas a Fernando Carrillo por sus amenazas contra Catherine Fulop

La conductora cuestionó con dureza la actitud del actor venezolano, al cual calificó de irresponsable.

Sabrina Rojas reveló que fue abusada cuando tenía 6 años y vivía en Mendoza

Sabrina Rojas, conductora de Sálvese quien pueda, no guardó nada frente a las amenazas que el actor Fernando Carrillo realizó contra Catherine Fulop durante una entrevista televisiva. La conductora cuestionó con dureza la actitud del actor venezolano, criticó la exposición del mensaje en medios masivos y señaló la gravedad de naturalizar ese tipo de discursos en televisión.

Catherine Fulop Catherine Fulop será operada tras la caída que tuvo en el Movistar Arena. web Las críticas de Sabrina Rojas El conflicto se hizo visible cuando el programa mostró un fragmento de la entrevista que Carrillo mantuvo con Moria Casán en El Trece. Allí, el actor insinuó la supuesta existencia de videos íntimos de Fulop, una afirmación ambigua que encendió alarmas tanto dentro como fuera del estudio. Rojas reaccionó de inmediato y expresó su repudio sin matices, remarcando que una amenaza de ese tenor no puede tomarse como una broma ni relativizarse por el contexto televisivo.

El actor Fernando Carrillo contó que Delcy Rodríguez fue el gran amor de su vida. El actor Fernando Carrillo contó que Delcy Rodríguez fue el gran amor de su vida. gentileza “Me da mucho asco cómo amenaza a una mujer así. Yo no puedo creer cómo Moria no reaccionó. Chicos, esto no está bien, debería tener una denuncia penal; si él en cámara te amenaza así no me quiero imaginar lo que debe ser en privado, porque ni siquiera en chiste podés amenazar a una persona así, me parece terrible”, lanzó la conductora en uno de los momentos más tensos del ciclo.

El panel acompañó el rechazo con gestos de incomodidad y preocupación. Majo Martino aportó información clave sobre la entrevista: Carrillo habría solicitado hablar exclusivamente con Moria, sin la presencia de otros integrantes del programa, lo que condicionó la dinámica del diálogo y redujo posibles intervenciones críticas.

La respuesta de Fernando Carrillo En busca de precisiones, la panelista decidió escribirle directamente al actor por WhatsApp para consultarle por los supuestos videos. La respuesta fue categórica y negó cualquier material de ese tipo. “Le pregunté a Fernando si era verdad que tenía videos sexuales con Cathy Fulop y me respondió: ‘Para nada, estás loca Majo, ¿quién dijo eso?, ¿de dónde sacás esa locura?’”, leyó Martino al aire.