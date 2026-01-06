Rumores de infidelidad entre Griselda Siciliani y Luciano Castro: la picante respuesta de Sabrina Rojas

Los mensajes de la conductora fueron percibidos como una respuesta directa al presente sentimental de Luciano Castro.

El conflicto mediático que rodea a Luciano Castro y Griselda Siciliani volvió a escalar en el comienzo de este 2026, cuando Fernanda Iglesias acusó públicamente al actor de una supuesta infidelidad ocurrida en España y, casi en simultáneo, Sabrina Rojas publicó una serie de mensajes en redes sociales que fueron interpretados como indirectas dirigidas a su expareja.

La Esperanza de Sabrina Rojas y Luciano Castro Los rumores de infidelidad entre la pareja La conductora no mencionó nombres ni brindó explicaciones, pero sus publicaciones en Instagram generaron una ola de especulaciones. El primer gesto fue el reposteo de una imagen con la frase “Me amé tarde, pero a tiempo de salvarme”, que muchos usuarios asociaron de inmediato a su historia personal con Castro, una relación marcada por crisis, reconciliaciones y versiones de engaños.

Embed En #PuroShow, FERNANDA IGLESIAS afirmó que LUCIANO CASTRO tuvo un acercamiento amoroso en ESPAÑA mientras estaba con GRISELDA SICILIANI



Atención al audio que le mandó LUCHO a la susodicha, hablando con el acento español pic.twitter.com/Cqu8IyBY0T — Pretty Little Chismes (@plchismes) January 6, 2026 Minutos después, Rojas subió una foto sonriendo acompañada por un mensaje que fue leído como un aliento dirigido a quienes atraviesan experiencias sentimentales similares: “Te juro que todo se pone bien. Para las que no se animan, para las que lo están transitando y no ven la luz. Les juro que un día todo se pone lindo. Muy”.

Luciano Castro cumplió 50 años y compartió con su familia, amigos, Griselda Siciliani e hijos (3).jpg El clima se intensificó con una tercera publicación en la que escribió: “Digas lo que digas, eres lo que haces”, frase que terminó de alimentar las conjeturas de sus seguidores. En redes sociales, muchos vincularon ese contenido con los rumores que hoy envuelven a la pareja de Castro y Siciliani y con los conflictos que la propia Rojas atravesó durante su matrimonio con el actor.

Luciano Castro cumplió 50 años y compartió con su familia, amigos, Griselda Siciliani e hijos (5).jpg El episodio en la entrega de los Martín Fierro El episodio tuvo un antecedente reciente en la entrega de los Martín Fierro del Cine y Series 2025, donde se esperaba un reencuentro público entre Rojas, Castro y Siciliani que finalmente no ocurrió. El aparente ninguneo generó repercusión en plataformas digitales y motivó que la conductora de Pasó en América hablara con Intrusos. Consultada por la posibilidad de que la situación resultara incómoda, respondió: “Lo más lógico es que vayan. Estamos hablando de un supuesto, no sucedió”. Más tarde, al arribar la pareja, optó por el silencio y cerró con una postura firme: “No voy a hablar. No hablaron ellos que vienen con mis hijos, no voy a hablar yo”.