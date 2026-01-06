6 de enero de 2026 - 22:42

Rumores de infidelidad entre Griselda Siciliani y Luciano Castro: la picante respuesta de Sabrina Rojas

Los mensajes de la conductora fueron percibidos como una respuesta directa al presente sentimental de Luciano Castro.

Sabrina Rojas se confesó

La Esperanza de Sabrina Rojas y Luciano Castro

Los rumores de infidelidad entre la pareja

La conductora no mencionó nombres ni brindó explicaciones, pero sus publicaciones en Instagram generaron una ola de especulaciones. El primer gesto fue el reposteo de una imagen con la frase “Me amé tarde, pero a tiempo de salvarme”, que muchos usuarios asociaron de inmediato a su historia personal con Castro, una relación marcada por crisis, reconciliaciones y versiones de engaños.

Minutos después, Rojas subió una foto sonriendo acompañada por un mensaje que fue leído como un aliento dirigido a quienes atraviesan experiencias sentimentales similares: “Te juro que todo se pone bien. Para las que no se animan, para las que lo están transitando y no ven la luz. Les juro que un día todo se pone lindo. Muy”.

Luciano Castro cumplió 50 años y compartió con su familia, amigos, Griselda Siciliani e hijos (3).jpg

El clima se intensificó con una tercera publicación en la que escribió: “Digas lo que digas, eres lo que haces”, frase que terminó de alimentar las conjeturas de sus seguidores. En redes sociales, muchos vincularon ese contenido con los rumores que hoy envuelven a la pareja de Castro y Siciliani y con los conflictos que la propia Rojas atravesó durante su matrimonio con el actor.

Luciano Castro cumplió 50 años y compartió con su familia, amigos, Griselda Siciliani e hijos (5).jpg

El episodio en la entrega de los Martín Fierro

El episodio tuvo un antecedente reciente en la entrega de los Martín Fierro del Cine y Series 2025, donde se esperaba un reencuentro público entre Rojas, Castro y Siciliani que finalmente no ocurrió. El aparente ninguneo generó repercusión en plataformas digitales y motivó que la conductora de Pasó en América hablara con Intrusos. Consultada por la posibilidad de que la situación resultara incómoda, respondió: “Lo más lógico es que vayan. Estamos hablando de un supuesto, no sucedió”. Más tarde, al arribar la pareja, optó por el silencio y cerró con una postura firme: “No voy a hablar. No hablaron ellos que vienen con mis hijos, no voy a hablar yo”.

Las publicaciones de Rojas, sumadas a sus declaraciones posteriores, volvieron a instalar el conflicto en la agenda del espectáculo y reforzaron la lectura de que, aun sin nombres propios, sus

