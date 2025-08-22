Punto de no retorno: Luciano Castro y Gonzalo Heredia habrían dado fin a su amistad

La relación entre ambos actores habría alcanzado un punto crítico luego de compartir elenco en la obra “Desnudos”.

La relación entre Luciano Castro y Gonzalo Heredia, dos figuras clave del teatro y la televisión argentina, llegó a un punto de quiebre en el marco de la obra Desnudos. La amistad que habían construido durante años no resistió las tensiones profesionales y personales que se desataron en los camarines.

El distanciamiento se originó cuando las diferencias entre ambos, sumadas a la presencia de Sabrina Rojas, expareja y madre de los hijos de Castro, en el elenco, volvieron insostenible la convivencia.

La Esperanza de Sabrina Rojas y Luciano Castro Sabrina Rojas. El conflicto entre Gonzalo Heredia y Luciano Castro Según reveló Paula Varela en Intrusos (América TV), el conflicto comenzó a escalar cuando Castro inició una relación con Flor Vigna. En ese momento, las charlas a solas con Heredia en los camarines se cruzaban con la presencia de Rojas, lo que generaba situaciones incómodas.

Varela explicó que Castro esperaba un gesto de apoyo de su amigo: “Era todo muy raro. Lo que esperaba Luciano de Gonzalo era: ‘che, ¿por qué no corremos a Sabrina de la obra?’”. Ese respaldo nunca llegó, y cuando Castro amagó con dejar el proyecto, Heredia no intentó convencerlo de quedarse. “En ese momento que Luciano dice: ‘Me bajo’, Gonzalo no le dice: ‘No, pará, quedate, vemos con Sabrina’. Eso a Luciano le molestó y mucho”, detalló la periodista. Finalmente, Castro abandonó la obra y Rojas permaneció en el elenco.

Embed - EXCLUSIVO: LA VERDAD DE LA PELEA ENTRE GONZALO HEREDIA Y LUCIANO CASTRO El relato también incluyó la posición de Heredia y su esposa, Brenda Gandini, quienes, según Varela, se mostraron más cercanos a Rojas. “La protegieron, si querés, o no saltaron, lo dejaron ir a Luciano, y eso lo dolió muchísimo”, afirmó. Además, el perfil de Castro, al que definieron como “medio enojado, medio caprichoso”, habría facilitado que el grupo no intentara retenerlo. La herida resultó profunda porque la amistad entre ambos venía desde hace años, al menos desde que compartieron Valientes en 2009.