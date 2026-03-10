Camila Mayan respondió con firmeza a un comentario violento tras publicar fotos en bikini en Miami: "Lo peor"

La influencer Camila Mayan vivió un momento incómodo en redes sociales luego de compartir imágenes de sus vacaciones en Miami . La creadora de contenido viajó junto a un grupo de amigos para descansar después de un año de trabajo, pero una publicación desde la playa generó un comentario agresivo de un usuario que la llevó a reaccionar públicamente.

Durante su estadía en la ciudad estadounidense, Mayan compartió fotos en las que se la veía relajándose sobre la arena, usando una microbikini y disfrutando de un día de sol frente al mar.

La influencer publicó una imagen recostada sobre una manta en la playa, con edificios de fondo y sosteniendo una rodaja de sandía. Sin embargo, entre los mensajes que recibió apareció un comentario ofensivo que hacía alusión a su cuerpo y generó indignación.

Frente a esa situación, Mayan decidió no dejar pasar el mensaje y reflexionó sobre el nivel de hostilidad que muchas figuras públicas enfrentan en redes sociales.

“Yo sé que nunca hay que leer estas cosas porque te podés encontrar con lo peor de lo peor... ¿pero realmente tan mal estamos? ”, expresó la influencer, visibilizando el impacto que pueden tener los mensajes de odio en internet.

Vacaciones con amigas y encuentros inesperados

Más allá de ese episodio, la joven continuó compartiendo momentos de sus vacaciones en Miami junto a la influencer Sofía Gonet.

Ambas publicaron imágenes de una salida nocturna en la que posaron para una selfie en el ascensor del hotel antes de salir. En esa ocasión, Mayan optó por un vestido largo blanco con detalles plateados y una cartera negra.

El encuentro con una estrella internacional

Uno de los momentos más comentados del viaje fue el encuentro inesperado con la cantante española Bad Gyal.

Las influencers se acercaron a saludarla y lograron grabar un video junto a la artista, que posó sonriente para la cámara. El registro del momento se viralizó rápidamente en redes sociales y generó numerosos comentarios positivos entre los seguidores de ambas.