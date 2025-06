Lapidario comentario de la madre de Alexis Mac Allister contra Cami Mayan tras el fallo que favorece a su hijo

Luego de que la Justicia argentina determinó que no es competente para intervenir en el pedido de compensación económica que había presentado Camila Mayan contra Alexis Mac Allister , Silvina Riela, madre del jugador, rompió el silencio y cuestionó duramente la exposición mediática de su exnuera.

En una entrevista con Juan Etchegoyen para Mitre Live, la mamá de Mac Allister dejó en claro la postura de la familia frente a la decisión judicial y aseguró que no sintieron el fallo como una victoria, aunque reconoció que les pareció justo.

“Esto no es algo que nos dé alegría o que lo festejemos, porque este resarcimiento nos parecía hasta ilógico . Lo que se está definiendo ahora es que la Argentina se declare incompetente para litigar en este caso”, señaló.

Además, explicó por qué consideran que el reclamo no tenía sustento. “ Nos resultaba todo ilógic o y esta decisión de la Justicia argentina nos resulta que es lo más lógico. Después veremos si ellos quieren seguir este tema en Inglaterra . Acá no hay casamiento y una convivencia de dos años y pocos meses ”, agregó, minimizando la duración y formalidad del vínculo entre su hijo y Mayan.

La madre del futbolista también sugirió que Mayan se benefició de la relación con su hijo: “Fue un poco de generosidad de parte de él y ella encontró un lugar gracias a Alexis. Debiera haber una compensación económica para cuando la persona regresa al país, y ella tuvo trabajo por ser la ex de mi hijo”.

La mamá de Mac Allister, dura con Camila Mayan

Silvina Riela no evitó referirse a los contenidos difundidos por Mayan en redes sociales. “Critico que se hayan hablado de aspectos íntimos de Alexis en transmisiones en vivo. Eso no corresponde, habla más de quien lo hace que de mi hijo”, sentenció.

Finalmente, defendió la imagen del jugador y su carrera: “No hago crítica de alguien que pertenece al pasado. Lo que quiero resaltar es que no estamos en una situación donde Alexis pueda ser desprestigiado. Yo soy su apoderada en Argentina y no voy a permitir que se ensucie su nombre”.