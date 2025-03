Camila Mayan respondió ante la noticia de embarazo de Alexis Mac Allister y su pareja: "Tenés que soltar"

Todo surgió mientras debatían sobre la crisis que atravesó Britney Spears en 2007 , cuando se rapó y atacó a paparazzis con un paraguas. En ese contexto, Mayan recordó el difícil momento que vivió cuando se mudó a Europa para acompañar a Mac Allister. “Me tuve que adaptar a un montón de cosas nuevas. Me parece que ahí tenés que soltar una parte de la persona que eras y transformarte”, expresó.

Luego, profundizó en cómo afrontó esa etapa: “Siento que en el momento en que hice el click y dije ‘ok, tengo que poner esfuerzo mío para modificar esa situación en la que me siento’, pude tomar todo lo que estaba viviendo desde otro lado y acomodarme más. Después de eso, miré para atrás y me di cuenta de que la estaba pasando para el orto…, pero seguía”, confesó. También recordó lo difícil que fue mudarse en plena pandemia: “Yo me voy medio sola, en pandemia, y fue medio heavy eso. Éramos pendejos y vos de repente venís de estar con tu familia, laburo, facultad, y de repente es vos yéndote a dormir solo”.