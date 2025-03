"Aguante Mauro Icardi": la tremenda respuesta de Alex Caniggia tras la denuncia de Wanda Nara

Alex Caniggia reaccionó con furia al enterarse de que Wanda Nara planea llevarlo a juicio. Su abogado, Alejandro Cipolla, confirmó la noticia en diálogo con TN Show y adelantó que no aceptarán ningún acuerdo extrajudicial. "De no creer lo de Wanda. Ahora querellando a Alex Caniggia". Caniggia respondió: “Aguante Mauro Icardi y la China Suárez”.

Cipolla informó que el miércoles presentó un escrito para acceder al expediente, ya que todavía desconocen los motivos de la demanda. “Calculo que mañana o pasado me van a estar vinculando por sistema. Alex no tiene ni idea de por qué fue, pero más allá de eso no va a haber un ofrecimiento de nuestra parte. Si ella quiere dinero, que se lo pida a Mauro”, afirmó el abogado. La demanda quedó registrada el 10 de marzo de 2025 en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 5 de la Capital Federal.