Sabrina Rojas recordó el escándalo que vivió luego de la viralización del video íntimo de Luciano Castro

Ángel de Brito y Sabrina Rojas reconstruyeron la secuencia de aquel episodio ocurrido en 2019 y el impacto que tuvo en su familia.

El recuerdo del video íntimo de Luciano Castro reapareció en la agenda mediática luego de un nuevo escándalo de infidelidad que involucró al actor y a Griselda Siciliani, activado por la difusión de un audio que volvió a ubicar su vida privada en el foco público. Ángel de Brito y Sabrina Rojas reconstruyeron aquel episodio ocurrido en 2019.

Ángel de Brito relacionó las fotos hot de Luciano Castro con la crisis con Sabrina Rojas El recuerdo de Sabrina Rojas sobre el video de su ex pareja El conductor recordó que fue uno de los primeros en recibir el material y que decidió advertir a Castro antes de que la viralización se concretara. "Yo a Luciano le tengo mucho aprecio y me llega el famoso video de él tocándose hace mucho tiempo atrás… Lo llamé y le dije 'pasó esto, está este video'. Le dije que yo no lo iba a hacer, pero que iba a salir en tres, dos, uno", relató en su programa. En ese mismo espacio, Sabrina Rojas recordó que estaba almorzando junto a su entonces esposo cuando comenzaron a llegar los primeros mensajes: "Estábamos almorzando y le dije: 'Yo sabía que todo eso estaba'". Luego agregó: "Lo miré y le dije: 'Me parece que te pusieron'".

La exmodelo explicó que el impacto fue inmediato y que no existió ningún intento de extorsión. “No hubo extorsión, solo maldad. Solo para joder. Es tremendo. Era con una desconocida por mí. Por suerte él es una persona con una cabeza muy abierta, pero para cualquier persona es algo tremendo”, sostuvo. En aquel momento, Castro también compartió con De Brito su preocupación por el efecto que la exposición podía tener en sus hijos: “La estamos pasando mal de verdad”, fue una de las frases que trascendió de ese intercambio privado.

Fausto, el hijo menor de Sabrina Rojas y Luciano Castro. Captura de Instagram. Fausto, el hijo menor de Sabrina Rojas y Luciano Castro. Captura de Instagram. El impacto en su familia Con el paso de los días, el actor reconoció que la mayor angustia no estaba puesta en su propia imagen pública, sino en el impacto familiar. “Me dijo que no le importa que lo vean desnudo, pero que sentía mucha pena por sus hijos”, relató el periodista. Sabrina Rojas decidió pronunciarse en redes sociales con un tono irónico y publicó: “A todos los que me preguntan si vi las fotos de mi marido mostrando sus dotes. ¿Talento? Sí, claro que las vi, hace mucho”. Luego sumó: “Y solo tengo para decir ‘Gracia Dio’ por dejarme comer semejante lomo desde hace diez años. Alabado sea Castro”.