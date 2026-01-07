7 de enero de 2026 - 22:59

No se guardó nada: qué dijo Griselda Siciliani luego de conocer los rumores de infidelidad de Luciano Castro

La actriz y protagonista de Envidiosa tomó una postura contundente sobre el futuro de su relación con Luciano Castro.

Las palabras de Griselda Siciliani

El contacto directo se produjo a partir de un mensaje que la periodista Paula Varela le envió a la protagonista de Envidiosa para conocer su postura frente al revuelo mediático. La respuesta fue leída al aire en Intrusos por América TV. “Está todo rebien, Pau. Gracias por escribirme, estamos en Mardel ahora juntos”, afirmó Siciliani, descartando cualquier crisis de pareja y confirmando que ambos se encuentran compartiendo vacaciones en Mar del Plata.

La historia de Luciano Castro

La polémica se había intensificado luego de que en el ciclo Puro Show de El Trece, Fernanda Iglesias difundiera audios en los que Castro mantenía conversaciones con una joven española. La panelista explicó que el actor había conocido a esa mujer durante su gira teatral en España y que los mensajes dejaban entrever un interés recíproco. Frente a ese escenario, Castro optó por mostrarse en redes sociales junto a Siciliani, al publicar un video desde Brasil con la frase “¡Qué días Brasil!”, buscando desdramatizar los rumores y exponer una imagen de armonía.

Por qué la actriz desestimó los rumores

En Intrusos, el tema volvió a ser debatido. Natalie Weber consideró que la reacción de Siciliani apunta a restarle magnitud al escándalo, mientras que Paula Varela remarcó el perfil reservado de la actriz y sostuvo que confía en su palabra. Desde sus propias redes, Siciliani evitó hacer referencias al tema y solo compartió un fragmento de una entrevista a Lionel Messi en Luzu TV donde el futbolista expresó su fanatismo por Envidiosa. Su hermana Leticia también replicó una imagen de Griselda durante sus vacaciones en Mar del Plata.

El relato de la actriz danesa

En paralelo, en Puro Show habló Sarah Borrell, la actriz y bailarina danesa vinculada a Castro. La joven relató que conoció al actor en un café de la zona de Salamanca donde trabajaba como camarera. Contó que el primer acercamiento fue casual, que intercambiaron información sobre sus profesiones y nacionalidades y que el vínculo se limitó a encuentros breves. “Él me besó y nada más pasó”, afirmó, al explicar que no buscó profundizar la relación y que rechazó cualquier acercamiento mayor.

Borrell también señaló que, tiempo después, ya de regreso en Dinamarca, tomó conocimiento de la relación entre Castro y Siciliani a través de una amiga, lo que le generó sorpresa al comparar imágenes y mensajes. Volvió a remarcar que su trato con el actor fue distante y que no hubo una relación formal.

