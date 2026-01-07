Quién es Sarah: la joven danesa que habría desatado el escándalo entre Luciano Castro y Griselda Siciliani

La joven danesa aseguró que conoció Luciano Castro. Dio detalles de cómo inició el vínculo y la sensación que le transmitió el actor.

Sarah, una joven danesa, habló por primera vez en la televisión argentina sobre su vínculo con Luciano Castro y relató cómo se conocieron durante la estadía del actor en España. La entrevista se emitió en el programa Puro Show, donde la joven reconstruyó los encuentros que mantuvieron en la ciudad de Madrid y explicó cómo evolucionó la relación.

Luciano Castro cumplió 50 años y compartió con su familia, amigos, Griselda Siciliani e hijos (3).jpg Luciano Castro le habría sido infiel a Griselda Siciliani durante su estadía en España. La versión de Sarah sobre su encuentro con Luciano Castro Sarah contó que vive en la capital española desde hace unos cinco meses y que todo comenzó mientras trabajaba como camarera en un brunch ubicado en el barrio de Salamanca. Según su testimonio, el actor argentino asistió al local en dos oportunidades. En la primera visita mantuvieron una charla breve, y una semana después volvieron a encontrarse. Recordó que Castro se sentó en una mesa al aire libre, pidió un jugo verde y conversaron unos minutos.

Embed Sarah Borrell en #PuroShow sobre como conoció a Luciano Castro (1): pic.twitter.com/M4JlrU2sHs — RATING TV ARG (@ratingtvargg) January 7, 2026 Durante ese intercambio, la joven señaló que el actor se mostró atento y curioso. Relató que él le preguntó por su procedencia, por su vida en Madrid y por su trabajo, y que incluso intentaba modificar su forma de hablar para sonar más español. Sarah le comentó que se desempeña como actriz y bailarina, mientras que él le mencionó su propia profesión.

Luciano Castro cumplió 50 años y compartió con su familia, amigos, Griselda Siciliani e hijos (5).jpg Cuándo se dio el primer beso La joven explicó que, si bien notó interés de parte del actor desde el primer momento, no se sintió particularmente involucrada al inicio. Dijo que percibía cierta incomodidad o duda interna que la llevaba a mantener distancia. De acuerdo con su versión, el primer beso ocurrió en un encuentro posterior y no avanzó más allá de eso. También mencionó que él la invitó a ver una obra de teatro, pero que finalmente no pudo asistir y que no intercambiaron redes sociales.