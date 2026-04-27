La Justicia detalló la condena a Felipe Pettinato: qué consideró para evitar la prisión efectiva

La Justicia dio a conocer los argumentos de la condena contra Felipe Pettinato por la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo , ocurrida en 2022 durante un incendio en un departamento de Belgrano. El tribunal ratificó la pena de 3 años de prisión y explicó por qué no correspondía una condena efectiva.

Condenaron a Felipe Pettinato por la muerte de su neurólogo, pero no irá preso

Caso Melchor Rodrigo: la Justicia dará a conocer los argumentos del fallo contra Felipe Pettinato

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional (TOCC) N°14 declaró culpable al hijo del conductor y saxofonista Roberto Pettinato por el delito de “incendio doloso de muerte” , cuya sentencia incluye la pena de nueve años de prisión por un abuso sexual simple, que fue impuesta en abril de 2024.

Los jueces Enrique Gamboa, Gustavo Valle y Gabriel Vega concluyeron que no se acreditó el dolo en la implicancia del actor, sino que hubo una imprudencia, al tiempo que consideraron como atenuante su adicción a los estupefacientes.

Según los magistrados, “toda la situación previa del consumo problemático por parte de ambos, brindó contexto a lo que finalmente ocurrió” .

Con respecto a la pena, los jueces señalaron que si establecieran “dos años de cárcel -una pena que supone 24 veces el mínimo, o el 40 por ciento del total de la escala- sumando la pena del Juzgado en lo Correccional N°1 del Departamento Judicial San Isidro de 9 meses de prisión en suspenso, se excederían un mes la aritmética que da tres años”, según consigna la resolución a la que accedió Infobae.

Durante los alegatos, la fiscalía pidió cuatro años y siete meses de prisión y la querella 15 años, mientras que la defensa reclamó su absolución.

El humorista se encontraba acusado por “estrago doloso seguido de muerte”, cuya pena oscila entre los ocho y 20 años de cárcel.

En el veredicto se remarcó que, al no ir preso, por tres años tiene la obligación de fijar domicilio, someterse al cuidado de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal y continuar con su tratamiento de desintoxicación y rehabilitación del consumo de drogas.

Además, se ordenó que una vez que el fallo quede firme, se debe obtener y extraer el perfil genético del hombre con el objetivo de que sea remitido al Banco de Datos Genéticos, de acuerdo a la Ley N°26.879, que creó el Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual.

Durante todo el juicio el imitador de Michael Jackson se negó a declarar.

Sobre el caso

El 16 de mayo de 2022, Rodrigo se acercó hasta el departamento de Pettinato, que era su paciente y amigo, ubicado en el piso 22 “F” de un edificio en Aguilar al 2300, en el barrio porteño de Belgrano.

Pasadas las 23 se desató un incendio en el interior del departamento, motivo por el que Felipe salió al pasillo y pidió auxilio para sofocar las llamas y para que rescataran a su amigo.

A pesar de que un vecino intentó ayudar, cuando los bomberos llegaron al edificio constataron que en el living del departamento yacía el cuerpo sin vida del médico, quien presentaba gravísimas quemaduras en la parte inferior de sus piernas.

Este dato fue de suma importancia debido a que luego la autopsia reveló que Melchor murió por “quemaduras críticas del 90% de la superficie corporal” así como también por “congestión, edema y hemorragia pulmonar”.