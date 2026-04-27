27 de abril de 2026 - 19:52

La Justicia detalló la condena a Felipe Pettinato: qué consideró para evitar la prisión efectiva

El hijo del conductor fue declarado culpable a 3 años de prisión por el delito de “incendio doloso de muerte”, además de la pena de nueve años de prisión por abuso sexual simple.

Condena contra Felipe Pettinato.

Condena contra Felipe Pettinato.

Foto:

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Leé además

Condena a Pettinato: este lunes se conocerán las razones del tribunal.

Caso Melchor Rodrigo: la Justicia dará a conocer los argumentos del fallo contra Felipe Pettinato
Felipe Pettinato.

Condenaron a Felipe Pettinato por la muerte de su neurólogo, pero no irá preso

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional (TOCC) N°14 declaró culpable al hijo del conductor y saxofonista Roberto Pettinato por el delito de “incendio doloso de muerte”, cuya sentencia incluye la pena de nueve años de prisión por un abuso sexual simple, que fue impuesta en abril de 2024.

Los jueces Enrique Gamboa, Gustavo Valle y Gabriel Vega concluyeron que no se acreditó el dolo en la implicancia del actor, sino que hubo una imprudencia, al tiempo que consideraron como atenuante su adicción a los estupefacientes.

Según los magistrados, “toda la situación previa del consumo problemático por parte de ambos, brindó contexto a lo que finalmente ocurrió”.

Con respecto a la pena, los jueces señalaron que si establecieran “dos años de cárcel -una pena que supone 24 veces el mínimo, o el 40 por ciento del total de la escala- sumando la pena del Juzgado en lo Correccional N°1 del Departamento Judicial San Isidro de 9 meses de prisión en suspenso, se excederían un mes la aritmética que da tres años”, según consigna la resolución a la que accedió Infobae.

Durante los alegatos, la fiscalía pidió cuatro años y siete meses de prisión y la querella 15 años, mientras que la defensa reclamó su absolución.

El humorista se encontraba acusado por “estrago doloso seguido de muerte”, cuya pena oscila entre los ocho y 20 años de cárcel.

En el veredicto se remarcó que, al no ir preso, por tres años tiene la obligación de fijar domicilio, someterse al cuidado de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal y continuar con su tratamiento de desintoxicación y rehabilitación del consumo de drogas.

Además, se ordenó que una vez que el fallo quede firme, se debe obtener y extraer el perfil genético del hombre con el objetivo de que sea remitido al Banco de Datos Genéticos, de acuerdo a la Ley N°26.879, que creó el Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual.

Durante todo el juicio el imitador de Michael Jackson se negó a declarar.

Sobre el caso

El 16 de mayo de 2022, Rodrigo se acercó hasta el departamento de Pettinato, que era su paciente y amigo, ubicado en el piso 22 “F” de un edificio en Aguilar al 2300, en el barrio porteño de Belgrano.

Pasadas las 23 se desató un incendio en el interior del departamento, motivo por el que Felipe salió al pasillo y pidió auxilio para sofocar las llamas y para que rescataran a su amigo.

A pesar de que un vecino intentó ayudar, cuando los bomberos llegaron al edificio constataron que en el living del departamento yacía el cuerpo sin vida del médico, quien presentaba gravísimas quemaduras en la parte inferior de sus piernas.

Este dato fue de suma importancia debido a que luego la autopsia reveló que Melchor murió por “quemaduras críticas del 90% de la superficie corporal” así como también por “congestión, edema y hemorragia pulmonar”.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La nueva miniserie de Netflix ambientada en Suecia.

Esta noche en Netflix: una miniserie ambientada en un pueblito de Suecia y creada por una famosa novelista

Por Redacción Espectáculos
La espectacular saga de animación que deja Netflix.

Última oportunidad: se va de Netflix una de las mejores sagas de películas animadas de todos los tiempos

Por Redacción Espectáculos
Dolor por la muerte de Lucas Herrera, integrante de una banda de música tropical

Conmoción por la muerte de Lucas Herrera, músico tropical de 31 años: se descompensó después de un show

Por Redacción Espectáculos
Jaafar Jackson en Michael (2026)

"Michael" vence a los críticos, rompe récords y arrasa en la taquilla mundial: las cifras oficiales

Por Redacción Espectáculos