Condenaron a Felipe Pettinato por la muerte de su neurólogo, pero no irá preso

El hijo de Roberto Pettinato recibió una pena de tres años de prisión en suspenso por ser responsable del hecho en el que perdió la vida Melchor Rodrigo.

Felipe Pettinato fue condenado a tres años de prisión en suspenso por la muerte de su neurólogo, ocurrida en 2022 en un incendio en su departamento, y no irá a la cárcel. La sentencia fue dictada este lunes por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°14.

El fallo lo encontró responsable del hecho en el que perdió la vida Melchor Rodrigo, quien murió el 16 de mayo de 2022 tras el incendio desatado en una vivienda del barrio porteño de Belgrano.

La resolución fue leída por el juez Enrique Gamboa luego de un cuarto intermedio de varias horas, en una audiencia que se desarrolló de manera virtual. Además de la pena, el tribunal le impuso una serie de condiciones, entre ellas continuar con tratamientos por adicciones y mantener un domicilio estable.

La condena se unificó con otra causa previa por abuso sexual contra una menor de 15 años, por la que ya había recibido en abril de 2024 una pena de neuve meses de prisión en suspenso. En ese marco, también se ordenó incorporar su perfil genético al registro de ofensores.

Durante la audiencia, que comenzó por la mañana, el acusado se conectó con demora y optó por no declarar antes del veredicto. “No voy a decir nada”, expresó brevemente antes de que el tribunal pasara a deliberar.