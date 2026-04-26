26 de abril de 2026 - 17:08

Caso Melchor Rodrigo: la Justicia dará a conocer los argumentos del fallo contra Felipe Pettinato

El tribunal explicará el lunes la condena a tres años en suspenso por incendio culposo seguido de muerte. La pena incluye una condena previa por abuso sexual y medidas de control judicial.

Condena a Pettinato: este lunes se conocerán las razones del tribunal.

Condena a Pettinato: este lunes se conocerán las razones del tribunal.

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°14 dará a conocer este lunes los fundamentos de la condena dictada contra Felipe Pettinato por la muerte de su neurólogo, Melchor Rodrigo, ocurrida en mayo de 2022.

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El pasado 20 de abril, los jueces Enrique Gamboa, Gabriel Vega y Gustavo Valle resolvieron condenar al acusado a tres años de prisión en suspenso, al considerarlo responsable del delito de “incendio culposo seguido de muerte”.

Melchor Rodrigo el reconocido neurólogo que falleció en el incendio en el departamento de Felipe Pettinato.
Melchor Rodrigo, el reconocido neur&oacute;logo que falleci&oacute; en el incendio en el departamento de Felipe Pettinato. (archivo)

Melchor Rodrigo, el reconocido neurólogo que falleció en el incendio en el departamento de Felipe Pettinato. (archivo)

Una condena que incluye antecedentes

La pena unificó además una condena previa de nueve meses de prisión dictada en abril de 2024 por el delito de abuso sexual simple.

Al tratarse de una pena en suspenso, Pettinato no irá a prisión, pero deberá cumplir una serie de condiciones durante tres años, entre ellas fijar domicilio, someterse al control de la Dirección de Ejecución Penal y continuar con su tratamiento de rehabilitación por consumo de drogas.

Cabe mencionar también que el tribunal también dispuso que, una vez que la sentencia quede firme, se proceda a la extracción del perfil genético del condenado para su incorporación al registro creado por la Ley 26.879. El registro lo regula el Banco Nacional de Datos Genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual.

Por otra parte, vale recordar que durante todo el proceso judicial Pettinato optó por no declarar ante el tribunal. Pronto, con la difusión de los fundamentos, se conocerán en detalle los argumentos que llevaron a los jueces a dictar la condena en un caso que generó fuerte repercusión pública.

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