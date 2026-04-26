26 de abril de 2026 - 12:53

Brutal: un niño de 7 años fue atacado por siete perros en su casa y está internado en grave estado

Con sus gritos de dolor y desesperación, el niño logró alertar a los vecinos. Tras el ataque, fue trasladado de urgencia con mordeduras en la cara, el hombro y la espalda.

El ataque de perros ocurrió en Posadas, Misiones.

El ataque de perros ocurrió en Posadas, Misiones.

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un niño de 7 años fue brutalmente atacado por siete perros mientras estaba en el patio de su casa en Posadas, Misiones, y sufrió heridas de gravedad que obligaron a su inmediata internación. El hecho ocurrió este sábado por la tarde y generó conmoción en la zona.

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Los vecinos fueron clave para evitar una tragedia mayor: al escuchar los gritos del menor, ingresaron a la vivienda, lograron ahuyentar a los animales y rescatarlo con vida, pero ya presentaba múltiples lesiones.

El episodio se produjo en una propiedad ubicada sobre la calle Luzuriaga, entre Krause y la avenida Tambor de Tacuarí, mientras el menor se encontraba aparentemente solo en el domicilio.

Heridas en la cara, hombro y espalda

Según informaron fuentes policiales a Noticias Argentinas, los gritos desesperados del niño alertaron a los vecinos de la zona, quienes no dudaron en intervenir. Su rápida intervención logró espantar a los animales que ya habían generado profundas heridas: mordeduras en la cara, el hombro y la espalda.

En un primer momento, el niño fue trasladado de urgencia al Hospital “Dr. Ramón Madariaga”. Sin embargo, debido a la complejidad de las lesiones y su corta edad, los médicos decidieron derivarlo de inmediato al Hospital Pediátrico, donde actualmente permanece internado bajo estricta observación profesional.

Efectivos de la Unidad Regional I se encuentran trabajando en el lugar del hecho para reconstruir la secuencia del ataque.

Dos ejes por investigar: cómo ocurrió

La investigación judicial se centra ahora en dos ejes fundamentales: determinar por qué el menor se encontraba sin la supervisión de un adulto en ese momento y establecer la procedencia de los siete perros que protagonizaron el violento episodio dentro de la propiedad.

Por el momento, el estado de salud del menor es reservado, aunque se encuentra recibiendo los cuidados necesarios para estabilizar sus heridas.

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