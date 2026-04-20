20 de abril de 2026 - 13:30

Una familia paga una fortuna, con alojamiento gratuito, a la persona que cuida de su mascota

El puesto en Surrey permite convivir con pareja y mascotas propias en una cabaña independiente con todos los gastos de servicios cubiertos por los empleadores.

Esta familia busca a un cuidador atento para su mascota a cambio de un salario y la estancia en una cabaña junto al animal.&nbsp;

Esta familia busca a un cuidador atento para su mascota a cambio de un salario y la estancia en una cabaña junto al animal. 

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iStock.com/nensuria
Por Cristian Reta

Una familia adinerada de Surrey, Inglaterra, publicó una oferta laboral que parece de película: un salario de 68.000 euros anuales por cuidar a su mascota. La propuesta incluye vivir en una cabaña independiente dentro de la propiedad con todos los gastos cubiertos. El objetivo es garantizar el bienestar absoluto del perro de la casa.

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La vacante de dog sitter no solo destaca por la remuneración, sino por las condiciones de vida que ofrece. El trabajador deberá trasladarse a la finca familiar, donde recibirá un cottage independiente para él, con la posibilidad de llevar a su pareja e incluso a sus propias mascotas.

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Tareas diarias y beneficios del puesto de cuidador

El foco principal del empleo es el bienestar y la rutina diaria del perro. Esto implica coordinar la alimentación, el ejercicio físico y el entretenimiento del animal con la asistencia de expertos dedicados. Aunque no es un trabajo de limpieza a tiempo completo, el cuidador debe colaborar con el personal doméstico en la gestión de la propiedad y actuar como custodio del lugar.

Las tareas adicionales son sencillas y de naturaleza ordinaria. El empleado deberá encargarse de calentar los platos ya preparados por el chef de la casa, preparar algunos refrigerios y limpiar la vajilla utilizada. El horario establecido es de 09:00 a 18:00, aunque se requiere flexibilidad durante los periodos en los que la familia reside en la propiedad.

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Perfil buscado y cómo enviar la postulación

El candidato ideal debe ser una persona que ame profundamente a los animales, sea organizada y atenta a los detalles. La discreción es fundamental, ya que trabajará en un entorno privado de alto nivel adquisitivo. No se pide un título universitario, pero sí experiencia previa en roles similares como cuidador, empleado doméstico o niñero.

Se espera que el postulante sea capaz de trabajar de manera autónoma y esté dispuesto a un compromiso a largo plazo. Debido a la urgencia de la búsqueda, los interesados deben enviar su currículum vitae en inglés a la dirección [email protected]. El portal que aloja el anuncio indica que existen otras oportunidades similares disponibles en diversas partes del mundo para quienes buscan este tipo de profesiones.

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