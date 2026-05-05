Lo despidieron de su trabajo para reemplazarlo con una IA y la Justicia declaró ilegal la decisión

El Tribunal Popular Intermedio de Hangzhou, en China , falló a favor de un empleado que fue reasignado a un cargo inferior y luego despedido debido a que su puesto de trabajo fue reemplazado por inteligencia artificial.

Entre la eficiencia y el sentido: cómo la IA redefine el trabajo y desafía a empresas y talentos

El trabajador, de apellido Zhou, era un técnico senior que había sido contratado en 2022 para realizar tareas de supervisión de control de calidad, en simultáneo a la alimentación de un modelo de IA. Sus tareas incluían emparejar consultas de usuarios con grandes modelos de lenguaje y filtrar contenido ilegal o que violara la privacidad, según detalló la Agencia Noticias Argentinas.

Posteriormente, la empresa decidió reemplazarlo por dicho sistema de IA y reasignarlo a un cargo inferior, con una reducción salarial en torno al 40%. Ante la negativa del empleado, la empresa rescindió su contrato y le ofreció una indemnización que el trabajador consideró insuficiente, por lo cual inició un litigio judicial.

Según la Justicia, la IA no justifica el despido

La corte intermedia determinó que los motivos alegados por la empresa para el despido de Zhou no constituían un “cambio sustancial”. Asimismo, dictaminó que la compañía no había logrado demostrar que el contrato se hubiera vuelto imposible de cumplir.

Además, el puesto alternativo ofrecido al empleado implicaba una reducción salarial sustancial, lo que, según dictaminó el tribunal, no constituía una propuesta de reasignación razonable. De esta manera, el tribunal falló en contra de la empresa, y ratificó la decisión de una corte inferior que declaró como ilegal el despido.

Juez / Sentencia judicial El Tribunal Popular Intermedio en China resolvió que la IA no justifica el despido.

El abogado Wang Xuyang señaló que el fallo aclara un principio importante: si bien las empresas pueden beneficiarse de las ganancias de eficiencia impulsadas por la IA, también deben asumir las responsabilidades sociales correspondientes. En ese sentido, la sustitución por IA no justifica automáticamente la rescisión de un contrato laboral.

"El progreso tecnológico puede ser irreversible, pero no puede existir fuera de un marco legal", explicó Wang Tianyu, investigador de la Academia de Ciencias Sociales de China, a la agencia Xinhua.

En ese sentido, los expertos en derecho hacen hincapié en que los costos de la transformación tecnológica no deben recaer exclusivamente sobre los trabajadores, y que las empresas no deben usar la adopción de la IA como pretexto para despidos ni como medio para eludir sus obligaciones. Asimismo, sugieren a los empleados a adaptarse a esta situación mejorando sus habilidades.