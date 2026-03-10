Las 10 profesiones que corren peligro de ser reemplazadas por la Inteligencia Artificial, según Anthropic

Un informe de la popular plataforma reveló cuáles son los trabajos que podrían verse más afectados por el avance de la IA al estar más expuestos a la automatización.

El avance de la Inteligencia Artificial es una realidad y es evidente cómo esta herramienta se incorpora cada vez más en diferentes aspectos y esferas de la vida social. La IA ya se utiliza en la educación, la salud, el entretenimiento y el mundo laboral en general. Por este motivo, existe el miedo en muchas personas de que la IA reemplace a los seres humanos en funciones y deje a la gente sin trabajo.

Existen estudios que afirman que ese miedo puede ser una realidad, aunque no sucedería con todos los trabajos. Un análisis realizado por la compañía Anthropic, especializada en estudios sobre inteligencia artificial, reveló cuáles serían las 10 profesiones que correrían el riesgo de desaparecer tras el avance de esta herramienta.

profesiones-ia-reemplazar Las profesiones que podrían ser reemplazados por la Inteligencia Artificial Las profesiones que corren peligro con la IA Recientemente, la empresa publicó un estudio denominado “Índice de Exposición a la IA” el cual analiza el impacto que la inteligencia artificial tendría en distintos sectores productivos, basándose en el historial de consultas del chatbot Claude, también desarrollado por Anthropic.

El estudio reveló qué trabajos son capaces de ser reemplazados por la IA y qué capacidad tendría esta herramienta para asumir tareas que actualmente desempeñan las personas. Según los expertos, hay muchas profesiones que aún se quedan afuera del alcance de la IA, como las que requieren de presencia o tareas físicas o de criterio humano preciso, como los abogados o médicos.

Estas profesiones serán suplantadas por la IA Estas profesiones serán suplantadas por la IA Sin embargo, se conocieron cuáles serían las 10 profesiones que podrían desaparecer y se reemplazadas por la IA. Estas son: