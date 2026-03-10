Las 10 profesiones que corren peligro de ser reemplazadas por la Inteligencia Artificial, según Anthropic

El avance de la Inteligencia Artificial es una realidad y es evidente cómo esta herramienta se incorpora cada vez más en diferentes aspectos y esferas de la vida social. La IA ya se utiliza en la educación, la salud, el entretenimiento y el mundo laboral en general. Por este motivo, existe el miedo en muchas personas de que la IA reemplace a los seres humanos en funciones y deje a la gente sin trabajo.
Existen estudios que afirman que ese miedo puede ser una realidad, aunque no sucedería con todos los trabajos. Un análisis realizado por la compañía Anthropic, especializada en estudios sobre inteligencia artificial, reveló cuáles serían las 10 profesiones que correrían el riesgo de desaparecer tras el avance de esta herramienta.
Recientemente, la empresa publicó un estudio denominado “Índice de Exposición a la IA” el cual analiza el impacto que la inteligencia artificial tendría en distintos sectores productivos, basándose en el historial de consultas del chatbot Claude, también desarrollado por Anthropic.
El estudio reveló qué trabajos son capaces de ser reemplazados por la IA y qué capacidad tendría esta herramienta para asumir tareas que actualmente desempeñan las personas. Según los expertos, hay muchas profesiones que aún se quedan afuera del alcance de la IA, como las que requieren de presencia o tareas físicas o de criterio humano preciso, como los abogados o médicos.
Sin embargo, se conocieron cuáles serían las 10 profesiones que podrían desaparecer y se reemplazadas por la IA. Estas son:
Programadores
Representantes de servicio de atención al cliente
Analistas de datos
Especialistas de registros médicos
Analistas de mercado y especialistas de marketing
Representantes de ventas
Analistas financieros
Analistas y control de calidad de software
Analistas de seguridad de la información
Especialistas en soporte técnico de usuario
Según detectó Anthropic con su análisis, los trabajos que corren más riesgo de ser reemplazados por la IA son los relacionados a la informática, las finanzas y el marketing, ya que la IA podría ofrecer buenos resultados y rendimiento para estas tareas. Sin embargo, la empresa afirmó que no se trata de una lista definitiva, ya que hay que observar cómo se da el avance de la herramienta en un futuro y a qué profesiones realmente podría afectar.