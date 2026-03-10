10 de marzo de 2026 - 20:16

Las 10 profesiones que corren peligro de ser reemplazadas por la Inteligencia Artificial, según Anthropic

Un informe de la popular plataforma reveló cuáles son los trabajos que podrían verse más afectados por el avance de la IA al estar más expuestos a la automatización.

Las 10 profesiones que corren peligro de ser reemplazadas por la inteligencia artificial

Las 10 profesiones que corren peligro de ser reemplazadas por la inteligencia artificial

Foto:

Por Redacción

El avance de la Inteligencia Artificial es una realidad y es evidente cómo esta herramienta se incorpora cada vez más en diferentes aspectos y esferas de la vida social. La IA ya se utiliza en la educación, la salud, el entretenimiento y el mundo laboral en general. Por este motivo, existe el miedo en muchas personas de que la IA reemplace a los seres humanos en funciones y deje a la gente sin trabajo.

Leé además

Conocé el futuro de las ciudades argentinas según la IA.

Cuáles serán las ciudades argentinas más avanzadas dentro de 40 años, según la Inteligencia Artificial

Por Redacción Sociedad
Estas son las habilidades que los trabajadores del futuro deberán priorizar según la IA. 

Según la inteligencia artificial, estos son los idiomas que definirán el éxito profesional en los próximos años

Por Sofía Serelli

Existen estudios que afirman que ese miedo puede ser una realidad, aunque no sucedería con todos los trabajos. Un análisis realizado por la compañía Anthropic, especializada en estudios sobre inteligencia artificial, reveló cuáles serían las 10 profesiones que correrían el riesgo de desaparecer tras el avance de esta herramienta.

profesiones-ia-reemplazar
Las profesiones que podrían ser reemplazados por la Inteligencia Artificial

Las profesiones que podrían ser reemplazados por la Inteligencia Artificial

Las profesiones que corren peligro con la IA

Recientemente, la empresa publicó un estudio denominado “Índice de Exposición a la IA” el cual analiza el impacto que la inteligencia artificial tendría en distintos sectores productivos, basándose en el historial de consultas del chatbot Claude, también desarrollado por Anthropic.

El estudio reveló qué trabajos son capaces de ser reemplazados por la IA y qué capacidad tendría esta herramienta para asumir tareas que actualmente desempeñan las personas. Según los expertos, hay muchas profesiones que aún se quedan afuera del alcance de la IA, como las que requieren de presencia o tareas físicas o de criterio humano preciso, como los abogados o médicos.

Estas profesiones serán suplantadas por la IA
Estas profesiones serán suplantadas por la IA

Estas profesiones serán suplantadas por la IA

Sin embargo, se conocieron cuáles serían las 10 profesiones que podrían desaparecer y se reemplazadas por la IA. Estas son:

  1. Programadores
  2. Representantes de servicio de atención al cliente
  3. Analistas de datos
  4. Especialistas de registros médicos
  5. Analistas de mercado y especialistas de marketing
  6. Representantes de ventas
  7. Analistas financieros
  8. Analistas y control de calidad de software
  9. Analistas de seguridad de la información
  10. Especialistas en soporte técnico de usuario

Según detectó Anthropic con su análisis, los trabajos que corren más riesgo de ser reemplazados por la IA son los relacionados a la informática, las finanzas y el marketing, ya que la IA podría ofrecer buenos resultados y rendimiento para estas tareas. Sin embargo, la empresa afirmó que no se trata de una lista definitiva, ya que hay que observar cómo se da el avance de la herramienta en un futuro y a qué profesiones realmente podría afectar.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Los supermercados están pensando en incorporar sistemas de vigilancia con inteligencia artifical para evitar robos.

Aseguran que la inteligencia artificial evitará robos en los supermercados y cambiará la forma de comprar

Por Cristian Reta
Balance Phone: el celular que devuelve tiempo a tu vida. 

Balance Phone: el celular que bloquea Instagram para siempre y te devuelve 3 horas de vida al día

Rodrigo López, junto al equipo de AGP en Mendoza

Talento, empresas y proyección regional: Mendoza como base del sector tecnológico

HONOR Robot Phone, el teléfono que trae una cámara con estabilizador incorporado

Mobile World Congress 2026: lo mejor y lo más curioso de la mayor feria de celulares del mundo