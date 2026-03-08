Mobile World Congress 2026: lo mejor y lo más curioso de la mayor feria de celulares del mundo

Barcelona volvió a ser el epicentro del debate tecnológico global con la celebración del Mobile World Congress (MWC) 2026.

En esta edición, que ocupó 240,000 metros cuadrados del recinto Gran Vía de Fira de Barcelona , concurrieron más de 110,000 personas de 205 países y se consolidó como uno de los escenarios globales de las tendencias del año donde los agentes de la IA y los robots tomaron el protagonismo.

La marca china HONOR captó la atención con el debut mundial del HONOR Robot Phone , un dispositivo que integra una cámara robótica desmontable que puede funcionar como trípode o asistente doméstico.

James Li, CEO de la compañía , presentó su visión de "Inteligencia Aumentada Humana" (AHI), enfocada en potenciar el talento humano en lugar de reemplazarlo y además recibió el premio por su batería Silicon-Carbon Blade Battery , que alcanza una densidad energética récord mediante el uso de un 32% de silicio.

Por otro lado , Xiaomi lanzó globalmente su serie Xiaomi 17, destacando el modelo Ultra con un sensor de cámara principal de 1 pulgada y el exclusivo Leica Leitzphone, orientado a profesionales de la fotografía con un precio cercano a los dos mil dólares.

Motorola también se sumó a las tendencias con el razr fold, su primer plegable en formato libro, y con una edición especial vinculada al Mundial de fútbol 2026 con logo de la marca y de la FIFA en oro y aspiraciones de ser coleccionable.

Otra que sorprendió fue la marca TECNO que presentó dos prototipos de celulares con enfoque modular y ultradelgado. Se llaman ATOM y MODA e incluyen hasta diez módulos intercambiables. Poseen un sistema basado en Interconexión Magnética Modular que permie acoplar accesorios específicos como baterías externas, cámaras de acción y teleobjetivos.

Embed - Tecno ATOM

La marca Nubia también se sumó a la tendencia del agente de IA con la presentación del nubia M153 con Doubao AI Assistant, el primer smartphone AI-Native codesarrollado por nubia y ByteDance, la empresa detrás de Tiktok. Así, el dispositivo es capaz de comprender comandos complejos en lenguaje natural, ejecutar tareas de forma fluida entre múltiples aplicaciones, planificar acciones de manera autónoma o resolver escenarios con lógica adaptativa.

La presencia de empresas chinas ha crecido significativamente, con más de 350 expositores cubriendo toda la cadena industrial. Y el mayor emblema es Huawei, que presentó soluciones en la banda U6GHz para facilitar la transición del 5G-A hacia el 6G.

El ámbito de las laptops no se quedó atrás. Lenovo mostró prototipos como la ThinkBook Modular AI PC, con pantallas y puertos magnéticos intercambiables, y la Legion Go Fold Concept, una consola portátil plegable que puede transformarse en una laptop de 11.6 pulgadas.

Samsung Galaxy S26 Ultra: El "Gold Standard"

Uno de los momentos cumbres del congreso fue la entrega de los Global Mobile Awards (GLOMO), donde el Samsung Galaxy S26 Ultra se alzó con el premio "Best in Show".

El jurado destacó su innovadora Pantalla de Privacidad integrada, la primera en su tipo, y su software One UI 8.5 que dota al dispositivo de capacidades de IA agentica, capaz de anticiparse a las necesidades del usuario de forma proactiva.

Samsung Galaxy S26 Ultra Samsung Galaxy S26 Ultra Samsung

Entre innovación y negocios

También hubo lugar para los negocios a futuro, especialmente los vinculados a la comunicación satelital directa al dispositivo, algo que ya no es un concepto experimental sino una realidad comercial.

Aquí es donde SpaceX ya lidera con Starlink, pero la GSMA (La Asociación del Sistema Global de Comunicaciones Móviles) y la Agencia Espacial Europea han anunciado un fondo de 100 millones de euros destinado a desarrollar redes híbridas y tecnologías 6G tempranas.

Paralelamente también se ha lanzado Open Telco AI, una iniciativa liderada por gigantes como AT&T y AMD para crear modelos de IA especializados para operaciones de red críticas.

Motorola razr fold edición especial con FIFA Motorola presentó oficialmente la edición especial de su plegable razr fold en colaboración con la FIFA por el Mundial de Fútbol 2026 Los Andes

¿Cuánto van a impactar estos cambios? Para Abdu Mudesir, responsable de tecnología de Deutsche Telekom, el impacto será profundo: “La IA se está convirtiendo en la tecnología clave de nuestro tiempo porque determinará la competitividad y el desarrollo digital de los países en los próximos años”.

Mathew Oommen, director ejecutivo de Jio Platforms Limited, una empresa de negocios digitales, señaló durante el MWC: “La era de la IA no es una actualización. Es un reinicio” y agregó: “Está redefiniendo por completo la ecuación económica y empresarial, porque vamos a crear nuevos negocios de billones de dólares, y esa, para mí, es la mayor oportunidad”.

El MWC 2026 reafirma que el futuro de las telecomunicaciones será híbrido, inteligente y global, integrando de forma definitiva el espacio exterior y la inteligencia artificial en la palma de la mano.

Robots, gadgets y tecnología inesperada

Robots humanoides

La empresa MagicLab sorprendió con los robots GEN1, MagicBot Z1 y la serie MagicDog que se adaptan a tareas diversas, como interactuar con visitas, hacer compras, y para ejecutar rutinas coordinadas entre ellos.

Embed - ROBOTS cocineros de restante | Mobile World Congress 2026

Drones de rescate diseñados para situaciones de emergencia

Esto fue lo que exhibió Movistar España al simular una situación a la DANA que afectó a Valencia en 2024.

Auriculares con traducción automática impulsada por IA

Ya no solo Apple o Samsung ofrecen este servicios, sino también Honor, la firma china que mostró sus nuevos dispositivos con traducción en tiempo real.

Smartphone para mascotas

La empresa uCloudlink presentó “PetPhone”, un gadget con IA, sensores de movimiento y GPS para mejorar la comunicación entre mascotas y propietarios.

Mascota inteligente con IA

En la era de los Labubus, nubia presentó iMoochi, un muñeco orientado a la compañía emocional. Es una mascota inteligente que reconoce emociones a través del tacto y el sonido, y responde mediante gestos, voz y expresiones visuales.

Embed - MWC 2026.- Primer contacto con iMoochi, la mascota de IA de ZTE

OPINIÓN

Ya tuvimos esta conversación mil veces

Esta columna podría ser un copia y pegue de algo que publiqué la semana pasada al hablar del Samsung Galaxy S26 Ultra: la innovación ya no es el hardware sino la IA.

El Mobile World Congress fue una exhibición de celulares, pero también un ejemplo de esta tendencia porque poco importaron las características físicas cuando las funciones de IA fueron la novedad que las opacó.

Los teléfonos son cada vez más potentes, con mejores cámaras y pantallas más brillantes, pero también dejan una sensación difícil de ignorar: el hardware ya no es suficiente para generar impacto y, menos aún, una revolución.

Los smartphones actuales ya son extraordinariamente buenos. Mejorarlos un poco más cada año no alcanza para cambiar la industria. Por eso la inteligencia artificial se convirtió en el nuevo territorio de innovación. No porque los fabricantes quieran, sino porque es uno de los pocos lugares donde todavía hay margen para sorprender.

La verdadera pregunta no es si los teléfonos tendrán IA -eso ya es un hecho- sino qué harán realmente con ella.

Si el balance es que se logró transformar la experiencia del usuario, el Mobile World Congress seguirá siendo epicentro de la innovación. Si no, el riesgo es que se convierta en una feria donde cada año vemos lo mismo… solo un poco más rápido.