6 de marzo de 2026 - 21:45

Desarrollan una aplicación que permite escuchar los latidos del corazón de un bebé desde un celular

La herramienta daría la posibilidad de medir y escuchar el pulso cardíaco del bebé durante el embarazo desde un smartphone. Aún no se ha lanzado oficialmente.

Desarrolan una aplicación que permite escuchar los latidos del corazón de un bebé mediante un celular.

Recientemente, científicos de la Universidad de Washington desarrollaron una aplicación móvil experimental que permite escuchar los latidos del corazón y medir el ritmo cardíaco de un bebé dentro del vientre. La herramienta denominada "DopFone" busca facilitar el control fetal sin necesidad de utilizar aparatos médicos costosos o tener que acudir constantemente a un obstetra.

Según explicaron los expertos, DopFone emite un sonido muy agudo, casi imperceptible, desde el altavoz del celular. Ese sonido atraviesa el abdomen de la madre y rebota en el interior del cuerpo. Cuando detecta latidos del corazón, la aplicación genera variaciones en el eco.

Embarazo
Diseñan una aplicación móvil que actué como monitor de frecuencia cardíaca fetal

Luego, el micrófono del celular capta esas variaciones a través de una inteligencia artificial y la app analiza las señales para calcular las pulsaciones por minuto del feto. Para que la medición sea más precisa, es importante apoyar el dispositivo móvil sobre el vientre alrededor de un minuto.

DopFone aún no estaría lista para lanzarse

Según informaron desde el medio Digital Trends, para probar esta aplicación se realizó un estudio con 23 mujeres embarazadas entre las semanas 19 y 39 de gestación. Los resultados obtenidos lanzaron que la herramienta funcionaría de manera muy similar a la de un dispositivo utilizado por médicos. Asimismo, la precisión de los datos fue menor en personas con un mayor índice de masa corporal, aunque las mediciones se consideraron válidas y dentro de un margen aceptable.

Todas las pruebas se realizaron colocando el dispositivo móvil en distintas posiciones del vientre, un dato que los científicos consideraron importante ya que se busca que la herramienta pueda ser utilizada desde casa.

La aplicación DopFone no reemplazaría la consulta médica profesional

Si bien las primeras pruebas arrojaron resultados favorables, los investigadores consideran que la aplicación aún tiene limitaciones y no está preparada para ser lanzada al público. Además, la herramienta aún no contempla embarazos múltiples ni casos de riesgo y todas las pruebas fueron realizadas con un celular iPhone en entornos controlados por especialistas.

Por otro lado, aseguran que la aplicación no está capacitada para detectar posibles anomalías y sostienen que no reemplaza la consulta médica en ningún momento.

