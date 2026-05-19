La red social X limita funciones a usuarios con cuentas gratuitas: cuáles son los cambios

Recientemente, la red social X cambió los límites impuestos a usuarios, priorizando beneficios a quienes pagan por una suscripción y tienen una cuenta verificada. Ahora, aquellas personas que tengan una cuenta gratuita, tendrán ciertas restricciones a la hora de usar la aplicación.

Según informó X en su Centro de Ayuda , los usuarios con cuenta gratuita podrán publicar 50 posteos 200 respuestas diarias . Además, podrán enviar 500 mensajes directos por día y cambiar el correo electrónico de su cuenta 4 veces dentro de una hora.

Las modificaciones también impactan en la cantidad de seguidores y cuentas seguidas. El usuario podrá recibir 400 seguidores nuevos por día , mientras que los seguimientos de cuentas están limitados si se alcanzan los 5000 seguidos. Desde la red social explicaron que se trata de un límite técnico para "evitar un comportamiento de seguimiento agresivo".

"Estos límites incluyen acciones desde todos los dispositivos, como web, móviles, teléfonos, API, etc. Las solicitudes de API de todas las aplicaciones de terceros se contabilizan en función del límite horario de API. Por lo tanto, quienes utilicen varias aplicaciones de terceros con su cuenta alcanzarán el límite de API más rápidamente", explicaron desde X

Por otro lado, desde X señalaron que, si el usuario alcanza el límite, la app le avisará a través de un mensaje de error que le indicará de cuál restricción se trata (seguidores, publicaciones, etc)

Asimismo, desde la red social de Elon Musk explicaron los motivos de los límites a los usuarios con cuentas gratuitas. "Los límites alivian la carga de trabajo de los sistemas internos de X y reducen el tiempo de inactividad y las páginas de error. Para garantizar la fiabilidad, hemos establecido algunos límites en las acciones de la cuenta".

Por otro lado, quienes accedan a la suscripción Básica, Premium o Premium + tendrán menos restricciones y funciones avanzadas. Sin embargo, los precios oscilan entre 2 y 13 dólares por mes, por lo que muchos usuarios expresaron que prefieren mantener la versión gratuita, a pesar de las restricciones.