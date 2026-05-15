ChatGPT ahora puede conectarse a tus cuenta bancaria y analizar tus ahorros e inversiones: cómo funciona

OpenAI decidió ampliar el alcance de ChatGPT con una nueva función orientada a las finanzas personales que permite conectar cuentas bancarias directamente al asistente. La herramienta busca transformar la experiencia del usuario al ofrecer respuestas basadas en datos financieros reales, en lugar de recomendaciones generales construidas sin contexto económico personal .

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El chat de Inteligencia Artificial generativa de OpenAI supuso una revolución a escala planetaria y plantea múltiples desafíos a la humanidad.

La compañía explicó que más de 200 millones de personas ya utilizan ChatGPT cada mes para consultar temas vinculados a presupuestos, inversiones, ahorro y organización financiera. Con esta nueva integración, el asistente podrá acceder a información concreta sobre gastos, ingresos, suscripciones, deudas y movimientos bancarios para responder preguntas mucho más precisas y personalizadas.

Una vez vinculadas las cuentas bancarias, ChatGPT genera un panel financiero centralizado donde se muestran gastos mensuales, rendimiento de inversiones, pagos pendientes y suscripciones activas. Desde esa interfaz, los usuarios pueden realizar consultas específicas relacionadas con su situación económica.

Entre las preguntas que admite el sistema aparecen ejemplos como:

- “¿En qué estoy gastando más este mes?”

- “¿Qué impacto tendría vender estas acciones ahora?”

- “¿Cuánto podría ahorrar si reduzco ciertos gastos?”

- “¿Qué pagos importantes tengo próximamente?”

OpenAI busca mejorar la calidad de sus herramientas y sale en busca de expertos de la tecnología. Foto: Gentileza

El sistema también permite añadir información manual para mejorar el contexto de las respuestas. Si una persona tiene una hipoteca, un objetivo de ahorro o planea una compra relevante, puede guardarlo dentro de un apartado denominado “memorias financieras”, pensado para que futuras conversaciones sean más precisas y coherentes con la realidad económica del usuario.

Con qué bancos se puede conectar ChatGPT

La integración utiliza la plataforma Plaid, una empresa especializada en conectar aplicaciones con instituciones financieras de manera segura. Según OpenAI, el sistema ya es compatible con más de 12.000 bancos e instituciones financieras.

La IA puede acceder a:

- Saldos bancarios

- Transacciones

- Deudas

- Inversiones

- Historial de gastos

Sin embargo, OpenAI aclaró que ChatGPT no tiene acceso completo a números de cuenta ni puede realizar transferencias, pagos o modificaciones dentro de las cuentas vinculadas.

La desarrolladora de inteligencia artificial OpenAI presentó una nueva versión de ChatGPT. La desarrolladora de inteligencia artificial OpenAI presentó una nueva versión de ChatGPT.

OpenAI aclara que ChatGPT no reemplaza a un asesor financiero

La empresa remarcó que la herramienta no debe interpretarse como un reemplazo de asesores financieros profesionales. El objetivo consiste en ayudar a entender patrones de gasto, analizar alternativas y organizar información económica personal, pero no sustituir el asesoramiento legal o financiero especializado.

Cuándo estará disponible la función

Por ahora, la nueva herramienta financiera solo está habilitada para usuarios Pro en Estados Unidos, tanto en la versión web como en iOS.

Bandera de Estados Unidos Getty Images

OpenAI confirmó que el próximo paso será expandirla a suscriptores Plus antes de avanzar hacia una implementación más amplia para el resto de los usuarios.