14 de mayo de 2026 - 19:57

Spotify revoluciona el hogar con cuentas gratis para niños y con control parental: cómo funcionan

Con "Cuentas Administradas", la plataforma permite que los más pequeños descubran su propia música sin interferir en los algoritmos ni en el Spotify Wrapped de sus padres.

Spotify lanza cuentas gratuitas para niños y con control parental

Spotify lanza cuentas gratuitas para niños y con control parental

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Los Andes | Claudio Barros
Por Claudio Barros

Spotify busca ampliar su base de usuarios y ha lanzado una estrategia global bajo la denominación "Cuentas Administradas". Esto no es otra que habilitar cuentas gratuitas para niños, pero bajo la supervisión de padres.

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La experiencia gratuita supervisada incluye publicidad y hasta hace poco era exclusiva para los suscriptores de Spotify Premium Family. Esta iniciativa busca que los miembros más jóvenes de la familia tengan un espacio propio dentro de la plataforma para explorar y construir su identidad musical.

El impacto de esta medida responde a una realidad cotidiana: se estima que el 54% de los usuarios de Spotify comparten sus cuentas con sus hijos. Esta práctica suele derivar en que canciones infantiles aparezcan en momentos inoportunos, como reuniones sociales o durante el trabajo, además de alterar los resultados del Spotify Wrapped, que termina saturado por los gustos de los más pequeños.

Spotify para los más chicos

Con la llegada de las cuentas administradas al servicio gratuito, Spotify no solo busca proteger las recomendaciones personalizadas de los adultos, sino también fomentar la autonomía de los niños.

La herramienta permite que los menores comiencen a descubrir música por su cuenta y desarrollen gustos personales, manteniendo la música como un espacio compartido que conecta a toda la familia sin sacrificar la organización individual de cada usuario.

Cuentas gratis para niños en Spotify
Paso a paso para configurar las cuentas gratis para niños en Spotify

Paso a paso para configurar las cuentas gratis para niños en Spotify

Guía paso a paso para configurar Spotify para niños

Ya sea para usuarios de la versión gratuita como para suscriptores Premium, este es el paso a paso que se debe seguir para configurar una cuenta administrada para menores en Spotify:

1. Acceder a la configuración

Desde la pantalla de inicio o tu perfil, busca la opción Configuraciones y privacidad (identificada con el ícono de un engranaje). Al seleccionarla, se abrirá el menú principal de ajustes de tu cuenta.

2. Entrar a Controles Parentales

Dentro del menú de configuraciones, desliza hacia abajo hasta encontrar la sección de Controles parentales (Tus cuentas administradas • Cambiar PIN). Toca esta opción para gestionar los perfiles de los menores a tu cargo.

3. Iniciar la creación de la cuenta

En la pantalla de Controles parentales, verás un listado de tus cuentas actuales (como "Oliver" o "Maya"). Para añadir a un nuevo integrante, selecciona la opción Crear una cuenta administrada. Importante: Esta opción está diseñada específicamente para oyentes jóvenes y ofrece controles parentales integrados.

4. Configurar la experiencia del menor

Finalmente, se llega a la pantalla informativa de Spotify para oyentes jóvenes. Aquí podrás revisar las características del servicio, que incluyen:

  • Filtros de contenido: Control sobre música explícita, videos y artistas específicos.

  • Independencia: Cuentas y recomendaciones separadas de la tuya.

  • Privacidad: Perfiles privados que no pueden ser seguidos ni buscados por otros usuarios.

Para finalizar, presiona el botón verde de Continuar y sigue las instrucciones para personalizar el perfil de tu hijo.

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