13 de mayo de 2026 - 19:22

The Android Show: los seis principales anuncios con los que sorprendió Google

El gigante tecnológico adelantó que pronto llegará Gemini Intelligence con nuevas funciones a teléfonos, autos y también a sus computadoras.

Google anunció las principales funciones que ofrecerá Gemini Intelligence

Los Andes | Redacción Tecno
Google presentó The Android Show: I/O Edition, un adelanto especial donde anunció importantes novedades impulsadas por Gemini para Android y todo su ecosistema de dispositivos.

Desde nuevas herramientas de productividad y creatividad hasta actualizaciones para autos y laptops, todas estas novedades se conocieron una semana antes del inicio del evento anual Google I/O donde la empresa comparte sus grandes novedades con los desarrolladores.

Las principales novedades

A través de un simpático video, en el que no faltó el humor, los directivos de Google anunciaron las grandes novedades vinculadas a Android, el sistema operativo móvil más usado del mundo, que sumará funciones potenciadas por Gemini.

Google anunció las principales funciones que hará posible Gemini Intelligence en Android

1 - Gemini Intelligence

Gemini Intelligence llega a Android para ayudar de manera proactiva a completar tareas.

Permite automatizar acciones de múltiples pasos entre aplicaciones, permitiendo, por ejemplo, crear un carrito de compras directamente desde una imagen.

También se lanza “Create My Widget”, herramienta para crear paneles de control completamente personalizados usando lenguaje natural, y “Rambler”, una función de voz a texto que entiende el habla natural -incluso combinando varios idiomas- y lo convierte en textos claros, pulidos y concisos.

2 - Googlebook

Llega una categoría completamente nueva de laptops diseñadas desde cero para Gemini Intelligence.

Googlebook incorpora “Magic Pointer”, que lleva Gemini directamente al cursor para ofrecer sugerencias rápidas y contextuales.

También suma “Create Your Widget” en el escritorio y está perfectamente optimizada para Android, lo que significa que se podrán ejecutar aplicaciones del teléfono directamente en la laptop y acceder a archivos sin necesidad de transferencias.

3 - Android Auto

Recibe una renovación completa adaptada a cualquier formato de pantalla, con diseño Material 3 Expressive, widgets y navegación inmersiva con mapas 3D.

Cuando el auto esté estacionado, los usuarios podrán disfrutar de video Full HD que pasará automáticamente a modo solo audio al comenzar a conducir. Gemini Intelligence también llega a la experiencia para ayudar con tareas contextuales, como pedir comida, mientras que los vehículos con Google integrado tendrán una incorporación más profunda de Gemini para responder preguntas específicas del vehículo y ofrecer orientación en tiempo real sobre el carril mediante la cámara del auto.

4 - Gemini en Chrome & Navegación automática

Chrome para Android ahora incorpora un asistente personal de navegación con IA.

Se lanza “navegación automática” para encargarse de tareas cotidianas tediosas, como reservar un estacionamiento o actualizar un pedido online.

También se presentó “Nano Banana”, que permite crear o personalizar imágenes instantáneamente directamente desde el navegador.

Gracias a Gemini Intelligence será posible crear widgets a gusto en los teléfonos con Android

5 - Compartir y cambiar de dispositivo más fácilmente

Quick Share ahora es compatible con AirDrop, de Apple, y una nueva función con códigos QR permite compartir archivos instantáneamente a través de la nube con dispositivos iOS. Además, se renueva por completo el proceso de transferencia inalámbrica de iOS a Android para que migrar datos, incluyendo eSIMs, sea mucho más simple.

6 - Bienestar digital y expresión

Para ayudar a reducir el uso automático de aplicaciones, llega “Pause Point”, una función que da una pausa de 10 segundos antes de abrir aplicaciones que distraen.

Finalmente, se lanza “Noto 3D”, una nueva colección de emojis 3D expresivos que aporta una sensación más física y dinámica a los mensajes.

