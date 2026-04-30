Una investigación afirma que el 39% piensa que algún día ChatGPT podría recordar cómo lo tratamos, pero esa no es la razón por la que le hablan bien

Escribís un mensaje rápido pidiendo un resumen de texto o una receta. ChatGPT te contesta al instante, con precisión milimétrica . Y antes de cerrar la pestaña, tus dedos tipean casi en automático: " ¡Muchas gracias! ". Segundos después, te quedás mirando la pantalla y pensás por qué acabás de agradecerle a una línea de código que no tiene sentimientos.

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No sos el único: la forma en la que tratamos a la Inteligencia Artificial se convirtió en un objeto de estudio fascinante sobre el comportamiento humano.

Una investigación reciente de Talker Research arrojó datos que parecen salidos de un capítulo de ciencia ficción, pero que son muy reales. El estudio reveló que el 48% de los estadounidenses cree que se le debe hablar educadamente a la IA.

Aún más llamativo: un 39% de los encuestados confesó que piensa que, algún día, sistemas como ChatGPT podrían "recordar" cómo los tratamos hoy.

Existe un temor latente, impulsado por la cultura popular, de que si las máquinas alguna vez toman el control o simplemente personalizan nuestra experiencia al extremo, haber sido groseros podría ponernos en una lista negra algorítmica.

La verdadera razón detrás del "por favor"

Sin embargo, el miedo no es el motor principal de nuestra cortesía. Cuando el estudio indagó en las razones reales por las que la gente es amable con un chatbot, las respuestas fueron mucho más terrenales.

El 68% de los usuarios educados afirmó que lo hacen simplemente porque "es su forma de ser" . Es un hábito tan arraigado que desactivarlo requiere más esfuerzo que mantenerlo.

. Es un hábito tan arraigado que desactivarlo requiere más esfuerzo que mantenerlo. Un compasivo 29% fue más allá, asegurando que todos merecen ser tratados con modales, sin importar si son humanos o no.

Lo que tu forma de hablarle al bot dice sobre vos

Interactuar con ChatGPT o asistentes de voz es un espejo psicológico. Como la máquina no se ofende, no exige respeto ni devuelve el maltrato, la forma en que le hablamos revela nuestra verdadera empatía por defecto.

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Los especialistas en comportamiento señalan que aquellos que son deliberadamente crueles o insultan a los bots (un bajo porcentaje según el estudio) suelen reflejar dinámicas de poder no resueltas.

¿Cambia en algo la respuesta si sos amable?

La pregunta del millón es si sirve de algo en términos prácticos. Técnicamente, a los modelos de lenguaje no les importan tus modales. Sin embargo, estructurar un pedido ("prompt") de manera educada suele obligar al usuario a escribir de forma más clara, articulada y con mayor contexto.