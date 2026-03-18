La verdad detrás de la historia del joven que halló la cura para el cáncer de su perra con ayuda de ChatGPT

Recientemente, se conoció la historia de un hombre en Australia que pidió ayuda al ChatGPT para buscar la cura para el cáncer de su perrita. La respuesta que obtuvo fue el puntapié inicial para comenzar con los tratamientos al animal y así poder atacar la enfermedad .

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Según explicó el medio The Australian , todo comenzó en 2024 cuando Paul Conyngham , empresario del mundo de la IA, notó que su perra Rosie (la cual es cruza de Pitbull con Shar Pei) tenía una serie de bultos anormales en su piel . Al llevarla a un veterinario, le diagnosticaron mastocitoma canino el cual es uno de los tipo de cáncer de piel más comunes en perros.

Desde la clínica veterinaria no le dieron un pronóstico alentador y le explicaron que era posible que experimentara metástasis en otras partes del cuerpo. Los médicos le dijeron a Paul que el animal podía recibir quimioterapia pero con su diagnóstico sólo resistiría 6 meses.

Angustiado por la salud de su perrita, el empresario no se conformó con el diagnóstico y decidió buscar otra opinión: la del ChatGPT. A partir de su búsqueda, pudo avanzar con una cura para su perrita.

A pesar de rumores que circularon por internet, la IA no le brindó una respuesta concreta para curar a su perrita del cáncer. En cambio, la herramienta le recomendó al empresario acudir al grupo de investigación del Centro de Genómica Ramaciotti en la Universidad de Nueva Gales del Sur. Según se explica, el centro está especializado en la lectura de letras del ADN, lo que se denomina secuenciación genómica.

Paul siguió los pasos que le indicó la herramienta, acudió al lugar y propuso a los expertos que le secuenciaran una muestra sana (extraídas de la sangre) y una del tumor de Rosie. De esta manera, se podría observar qué parte del ADN cambiaba y provocaba que la célula se vuelva maligna.

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Tras una serie de análisis, los expertos encontraron un gen mutado denominado c-KIT (o CD117) que sería el causante del cáncer en Rosie. Sin embargo, los expertos afirmaron que no existe una cura para esta enfermedad en animales ya que los tratamientos sólo estaban desarrollados para tratar algunos tipos de cáncer en humanos.

Pero lejos de cerrar un diagnóstico, los investigadores del Centro de Genómica lo contactaron con un experto en tecnología de vacunas de ARN mensajero. El científico le comentó sobre un tratamiento que da buenos resultados en humanos y propuso probarlo en Rosie. De esta manera, la perrita comenzó con un tratamiento y tras la segunda dosis comenzó a evolucionar favorablemente.

Expertos piden cautela a la hora de utilizar la IA para tratamiento médicos

De esta manera, se conoció que en realidad el ChatGPT no curó a la perrita del empresario, sino que le dio consejos sobre consultas médicas que podía realizar y así consiguió alargar más tiempo la vida de Rosie. Sin embargo, la perrita no está curada de la enfermedad, pero sí estable y con supervición veterinaria.

En este caso, la inteligencia artifical no funcionó como "salvadora" sino como herramienta de ayuda. Los expertos aseguran que la IA puede ser un apoyo últil pero en ningún aspecto reemplaza la consulta médica profesional o un diagnóstico.