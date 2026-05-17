Samsung confirmó los 10 celulares Galaxy que ya pueden actualizar a One UI 8.5 con IA integrada

Samsung confirmó la lista definitiva de los diez dispositivos Galaxy habilitados para instalar la versión estable de One UI 8.5 . Tras un lanzamiento limitado el pasado 6 de mayo, l a actualización se expande ahora a las series S24 y S25 , introduciendo herramientas que permiten la conexión directa con el ecosistema de Apple.

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La actualización llega de fábrica en la serie S26 , pero la novedad reside en su despliegue para los modelos insignia anteriores. De acuerdo con la información oficial, estos son los dispositivos que ya pueden actualizar:

El sistema introduce Nudge , una herramienta de inteligencia artificial contextual que analiza las rutinas y el contexto de uso. En lugar de esperar una orden directa, Nudge anticipa tareas y sugiere acciones, como accesos directos o recordatorios automáticos, antes de que el usuario los solicite. El objetivo técnico es que el dispositivo sea capaz de predecir la próxima interacción diaria.

Una de las funciones más relevantes es la capacidad de Quick Share para enviar archivos directamente a dispositivos iOS sin depender de aplicaciones externas. Aunque la documentación indica que esta compatibilidad se garantiza plenamente para la serie S26, los modelos seleccionados de las series S24 y S25 también comienzan a recibir esta opción denominada "Compartir con dispositivos Apple".

Para la edición de imágenes se incorpora Photo Assist, que utiliza inteligencia artificial en un flujo continuo. Esta herramienta guarda automáticamente cada versión editada en un historial dedicado, lo que permite regresar a ediciones previas sin necesidad de intervención manual o de deshacer cambios uno por uno. Esto facilita la gestión creativa dentro de la propia galería del teléfono.

image La actualización One UI 8.5 de Samsung.

En el apartado de seguridad, One UI 8.5 añade protección contra robo mediante un sistema de bloqueo automático tras varios intentos fallidos de autenticación. También se ha ampliado la verificación de identidad para proteger configuraciones críticas del dispositivo. Por su parte, el asistente Bixby ha sido reformulado para entender el lenguaje natural, permitiendo gestionar ajustes o realizar búsquedas web de forma conversacional.

La disponibilidad de estas funciones puede variar según la región y el hardware específico de cada equipo. Samsung mantiene abierto el proceso de ampliación de compatibilidad para incluir nuevos modelos de su catálogo en las próximas semanas.