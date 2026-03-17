17 de marzo de 2026 - 19:36

Samsung Galaxy S25 Ultra baja de precio: ¿conviene comprarlo en Argentina o cruzar a Chile?

La diferencia de precios no es el único factor a considerar al momento de decidir dónde comprar un dispositivo de alta gama.

Samsung galaxy S25 Ultra
Por Redacción

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Chile vs. Argentina: claves antes de comprar

La diferencia de precios no es el único factor a considerar al momento de decidir dónde adquirir un dispositivo de alta gama. Existen variables que pueden alterar la conveniencia final de la compra.

- Uno de los puntos centrales es el régimen impositivo. Si el valor del equipo supera la franquicia aduanera permitida al regresar al país, se puede aplicar un arancel adicional que reduzca o elimine el ahorro inicial.

- A esto se suma la cuestión de la garantía, ya que comprar en Argentina facilita la gestión posventa, mientras que en Chile depende de las políticas de cada comercio.

- También influyen las promociones. Eventos comerciales como descuentos bancarios o jornadas especiales pueden modificar el precio final y, en algunos casos, equiparar o incluso mejorar las condiciones locales frente a las ofertas del exterior.

Samsung lanzó su nueva serie Galaxy S25 con los modelos S25 Ultra, S25+ y S25
Samsung lanzó su nueva serie Galaxy S25 con los modelos S25 Ultra, S25+ y S25
Samsung lanzó su nueva serie Galaxy S25 con los modelos S25 Ultra, S25+ y S25

Diferencia de precios: cuánto cuesta en cada país

Al tipo de cambio de octubre de 2025, el Samsung Galaxy S25 Ultra presenta una diferencia concreta entre ambos mercados.

- En Chile, el modelo de 512 GB se comercializa en Ripley por $1.449.990 CLP. Convertido a valores de referencia, ese monto equivale aproximadamente a $2.040.454,93 pesos argentinos.

- En Argentina, el mismo equipo se encuentra publicado en Mercado Libre con precios cercanos a $2.123.882,03 ARS.

- La brecha supera los $110.000 a favor del mercado chileno, lo que en principio sugiere un ahorro relevante para quienes evalúan cruzar la cordillera.

Mall Marina Arauco, Viña del Mar (Chile) / Web
Mall Marina Arauco, Viña del Mar (Chile) / Web
Mall Marina Arauco, Viña del Mar (Chile) / Web

¿Realmente conviene comprar en Chile?

Aunque el precio en Chile resulta más bajo en términos nominales, la conveniencia depende del tipo de compra. Si se suman posibles impuestos al ingreso, gastos de traslado o variaciones del tipo de cambio, la diferencia puede achicarse de manera considerable.

Por otro lado, las opciones de financiación en Argentina, como cuotas fijas o promociones locales, pueden equilibrar la balanza e incluso volver más accesible la compra dentro del país.

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