Adiós a los cables de celular: así se cargarán los teléfonos desde 2026

Una normativa de la Unión Europea obliga al USB-C solo en equipos con carga por cable, lo que permite a las marcas crear modelos que se carguen únicamente por inducción.

Olvidate de los cables. Una normativa de la Unión Europea promueve otras formas para cargar la batería de tu teléfono.

El puerto USB-C, que recién se convirtió en estándar obligatorio en Europa, ya tiene fecha de vencimiento. La Unión Europea confirmó que los fabricantes podrán eliminar cualquier ranura física en sus dispositivos siempre que apuesten exclusivamente por la carga inalámbrica. Este cambio normativo despeja el camino para una generación de smartphones totalmente herméticos y sin cables.

La obligatoriedad del conector universal, vigente desde 2024, nació para reducir el caos de cables y el desperdicio electrónico. Sin embargo, la Comisión Europea dejó abierta una posibilidad estratégica: la regla solo afecta a los aparatos que admitan carga física por cable. Al quitar el puerto, las empresas cumplen técnicamente con la ley sin necesidad de integrar el conector estándar.

image El vacío legal que permite jubilar al cable Este mecanismo regulatorio funciona mediante una exclusión técnica deliberada. El por qué de este giro radica en que la UE no busca imponer el cable como fin último, sino eliminar la fragmentación de cargadores que genera toneladas de basura. Si un teléfono prescinde totalmente de la entrada física, ya no existe el riesgo de incompatibilidad de accesorios, por lo que el dispositivo queda fuera del alcance de la norma USB-C. Esto otorga libertad a marcas como Apple y Samsung para diseñar equipos más delgados, resistentes al polvo y con niveles de impermeabilidad superiores al eliminar el punto más débil de la estructura: el orificio de carga.

Apple ya trabaja en versiones experimentales como el rumoreado iPhone 17 Air, un modelo que carecería de cualquier puerto y dependería de la carga MagSafe y la transferencia de datos vía iCloud. Samsung sigue una línea similar para su serie Galaxy, evaluando conceptos como el S25 Edge que priorizan la estética de un cuerpo continuo sin interrupciones mecánicas para mejorar la robustez del equipo.

image Ventajas del diseño portless y los desafíos técnicos El paso hacia lo inalámbrico promete reducir los costos de reparación por puertos desgastados o rotos. No obstante, la transición enfrenta retos energéticos importantes, ya que la carga por inducción suele ser menos eficiente que el cable al perder energía en forma de calor. Además, la velocidad de transferencia depende de la posición exacta del teléfono sobre la base magnética.

Para evitar un nuevo desorden tecnológico, la UE vigilará que los sistemas inalámbricos sean interoperables entre marcas. El objetivo es que cualquier usuario pueda cargar su dispositivo en bases estándar en hoteles o aeropuertos. Aunque el cable USB-C seguirá presente en modelos económicos por un tiempo, el futuro premium presenta cambios drásticos: Carga exclusiva mediante almohadillas o bases magnéticas.

mediante almohadillas o bases magnéticas. Transferencia de datos únicamente por la nube , Wi-Fi o 5G.

únicamente por la , Wi-Fi o 5G. Mayor protección contra el agua, suciedad y desgaste mecánico.

Desaparición del respaldo de emergencia mediante powerbanks con cable. image La integración de estas "islas de energía" en muebles y vehículos transformará el hábito de enchufar el móvil en un simple gesto de apoyo. Fabricantes y reguladores ahora ponen el foco en la eficiencia energética de estos sistemas para que el flujo de corriente sea invisible pero sustentable.