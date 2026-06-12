12 de junio de 2026 - 12:03

Caída mundial de Instagram y Facebook: millones de usuarios sin acceso

Las principales plataformas de Meta presentan fallas masivas desde las 11 de la mañana de este viernes.

Caída mundial de Instagram y Facebook

Caída mundial de Instagram y Facebook

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Los Andes | Redacción Tecno
Por Redacción Tecno

Las tres principales plataformas de la empresa Meta —WhatsApp, Instagram y Facebook— sufrieron una interrupción masiva en sus servicios a nivel global, dejando a miles de millones de usuarios incomunicados y afectando severamente a empresas, creadores de contenido y medios de comunicación que dependen de estos canales en su día a día.

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De acuerdo con los reportes de la plataforma especializada DownDetector, los primeros inconvenientes comenzaron a registrarse minutos después de las 11:00 (hora de Argentina). En cuestión de minutos, la curva de quejas se disparó de manera vertical, confirmando que no se trataba de un problema de conectividad local o de proveedores de internet particulares, sino de un fallo generalizado en los servidores de la compañía liderada por Mark Zuckerberg.

¿Cuáles son las fallas principales?

El impacto del apagón varía según la aplicación, pero los errores comunes reportados por los usuarios en la región incluyen:

En WhatsApp Web no se pueden viasualizar los mensajes ni tampoco enviar o recibir archivos de audio, fotos y videos. En muchos casos, la versión web (WhatsApp Web) se desconectó por completo.

Por otro lado, en Instagram las publicaciones no se visualizan y el feed aparece completamente en blanco o muestra publicaciones antiguas. Al intentar subir una Story o un Reel, la aplicación arroja un mensaje de error diciendo "no se pudo cargar, reintentar".

Y Facebook es la que más errores presenta ya que hay problemas para iniciar sesión, lentitud extrema al cargar páginas institucionales y no se pueden realizar publicaciones de ningun tipo.

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