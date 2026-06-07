Auriculares con cable: por qué todos quieren usarlos y crecieron las ventas

Hay un fenómeno que parece contradictorio: en el mismo año que la tecnología alcanza su mayor innovación con la IA, muchos usuarios hacen un giro inesperado hacia lo básico al preferir los viejos y confiables auriculares con cable.

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La tendencia no es nueva. Ya en 2023 ya hablábamos del furor por la tecnología retro como cassettes o celulares con tapita y en 2025 destacábamos la moda de rescatar un iPod o r eproductores MP3 para escuchar música.

Tras una década en la que la industria forzó la eliminación del puerto jack de 3.5mm, los auriculares con cable viven un renacimiento masivo, especialmente de la mano Generación Z que los adoptaron como herramienta práctica, elemento estético y postura cultural.

Los earpods de Apple son los auriculares con cable más populares del mercado.

No es solo una sensación sino que hay números que los respaldan. Diversos informes de la industria muestran que las ventas de auriculares con cable crecieron 68% durante 2025 y 2026 y el sitio especializado SoundGuys reportó que la facturación de esta categoría aumentó alrededor de un 20% durante los primeros meses de este año.

Menos bluetooth, más nostalgia

La explicación más simple apunta a la nostalgia como motor de las ventas y la tendencia. Para muchos usuarios, especialmente los nacidos a finales de los años noventa y principios de los 2000, el cable evoca la época de los primeros iPod, reproductores MP3 y teléfonos con auriculares incluidos en la caja.

Pero los analistas sostienen que el fenómeno va mucho más allá. En un análisis de tendencias publicado por SlashGear, la escritora Kara Simmons calificó el regreso como "una mezcla de nostalgia, influencia de las celebridades y nuevas realidades económicas". El informe señala además que los cables visibles crean una sensación de simplicidad en un mercado definido por dispositivos brillantes y de alta gama.

En TikTok, Instagram y otras plataformas abundan videos donde los cables visibles forman parte de una estética “retro-tech” que reivindica dispositivos considerados obsoletos. Lo mismo ocurrió con las cámaras digitales compactas, los reproductores de música dedicados e incluso los teléfonos plegables.

Dua Lipa auriculares con cable Dua Lipa es una de las impulsoras del uso de auriculares con cable desde que lo mencionó como su accesorio favorito en una entrevista con Vogue. Instagram Dua Lipa

Celebridades como Dua Lipa, Sabrina Carpenter, Zoë Kravitz y Harry Styles han sido captadas luciendo el icónico cable blanco, consolidando la estética Y2K (años 2000) como el look urbano definitivo.

Sin baterías ni obsolescencia

Más allá de la moda, existen razones técnicas de peso para preferir el cable y entre las que más destacan están el agotamiento que produce la recarga de baterías, la frustración de que un auricular no conecte o de que se “mueran” justo al salir de casa.

Esto ha impulsado el regreso del sistema de "plug and play”, que además genera conciencia sobre la sostenibilidad ya que mientras que los auriculares inalámbricos suelen convertirse en basura electrónica en 3 o 4 años por la degradación de sus baterías de litio, un par de auriculares con cable de calidad puede durar décadas.

La calidad de audio es otro de los argumentos más repetidos por los defensores del cable.

Una encuesta realizada por SoundGuys mostró que más del 60% de los usuarios que eligen auriculares cableados lo hacen principalmente por cuestiones relacionadas con el sonido.

Dongle conversor de jack 3,5mm a USB-C Un dongle conversor de jack 3,5mm a USB-C permite enchufar viejos auriculares a los puertos de los teléfonos más modernos. Gentileza

Sin embargo, algunos especialistas relativizan esa afirmación. Los expertos de RTINGS, por ejemplo, explican que la diferencia de audio entre un auricular inalámbrico moderno y uno con cable no siempre es perceptible para la mayoría de los usuarios. La calidad final depende de múltiples factores, como el tipo de auricular, los controladores, la ecualización, el archivo de audio y el entorno de escucha.

Donde sí existe consenso es en que los auriculares con cable eliminan la latencia prácticamente por completo, algo valorado por músicos, editores de video y gamers. Además evitan los procesos de compresión asociados a muchas conexiones Bluetooth, un "cuello de botella" para los que aman el audio de alta resolución (Hi-Res).

La tentación argentina

En nuestro país no somos ajenos a las tendencias, pero en este caso particular hay un factor extra que nos seduce: el precio.

Estar a la moda arranca en alrededor de $10 mil, un valor infinitamente más bajo que el de cualquier auricular inalámbrico, por barato que sea. Incluso el modelo más reconocible, los earpods de Apple, se consiguen originales por $ 74 mil y sus copias se venden entre $ 25 mil y $ 45 mil.

Earpods de Apple Los earpods de Apple son los auriculares con cable más populares del mercado. Gentileza

Además, la expansión de conectores USB-C en celulares, tablets y notebooks también ayudó a que los auriculares cableados recuperaran compatibilidad con los dispositivos más modernos ya que vienen de forma nativa o se puede comprar un adaptador. Una muestra es que la venta de dongles DAC USB-C (adaptadores con conversores de audio de alta calidad) se ha disparado un 200% en el último tiempo.

Con estos datos vemos que los auriculares con cable dejaron de ser un símbolo del pasado para convertirse en una declaración sobre cómo algunas personas quieren relacionarse con la tecnología en el presente. Lejos de desaparecer, el cable encontró una segunda vida.

¿Un microondas en la cabeza?

Por estúpido que suene, este mito circula en redes sociales y hay quienes lo creen cuando consumen el “pack” de teorías conspirativas vinculadas a la salud.

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El eje de esta creencia está en la comparación de la radiación del Bluetooth con la de los hornos microondas y sugieren que "cocina" el cerebro. Sin embargo, especialistas, médicos y hasta la OMS aclaran que, aunque operan en frecuencias similares (~2,4 GHz), la potencia de los auriculares es de apenas miliwatts, o sea, millones de veces inferior a la de un microondas e insuficiente para generar daños en los tejidos. A pesar de esto, el temor ha motivado a miles de usuarios a preferir la seguridad percibida del cable.

OPINIÓN

Cable a tierra

Ya sea por moda, postureo o necesidad, la vuelta del auricular con cable claramente puede interpretarse como una reacción cultural.

En una época donde casi todos los dispositivos requieren baterías, actualizaciones, suscripciones, aplicaciones complementarias o sincronizaciones permanentes, algunos consumidores encuentran atractivo volver a una tecnología que funciona de manera simple.

La tendencia es parte de lo que muchos llaman “minimalismo digital”, donde la simplicidad y la durabilidad vuelven a adquirir valor frente al constante ciclo de renovación tecnológica.

Harry Styles con auriculares con cable Celebridades como Harry Styles impulsan el uso de auriculares con cable Instagram Harry Styles

La contraposición frente a dispositivos que requieren carga, se pierden con facilidad o tienen baterías que se degradan sin poder ser reemplazadas hace parecer lógica la decisión de conectarnos con cable.

Sin embargo, los auriculares inalámbricos fueron un éxito por una razón: nos dieron la libertad de vivir sin cables… o al menos de no sufrir tratando de desenredarlos.

Pero el regreso de los auriculares con cable no significa que la tecnología inalámbrica haya fracasado. Todo lo contrario. Los auriculares Bluetooth siguen siendo la mejor opción para millones de personas porque son cómodos y prácticos.

Lo interesante es que la vuelta del cable expone algo más profundo y es que no toda innovación implica necesariamente la muerte de otra. A veces una tecnología sobrevive precisamente porque resuelve un problema de forma sencilla y eso es exactamente lo que hacen los auriculares con cable.