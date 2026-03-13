Un influencer que vendía un celular filmó el momento en que trataron de robarle y le dispararon en la pierna.

Gabriel García, un influencer de 32 años que se dedica a la venta de celulares fue víctima de un intento de robo y recibió un disparo en un hecho que ocurrió el pasado 2 de marzo en el barrio porteño de Barracas. El caso se viralizó luego de que en las últimas horas el joven publicara videos en primera persona del terrorífico momento.

Es de Nueva Zelanda, vive en Argentina y se hizo viral por su reacción al descubrir un sifón de soda

La secuencia tuvo lugar en la plaza Díaz Vélez , en el cruce de las calles Santo Domingo y Santa Elena. García llegó al punto de encuentro en su moto para entregar un iPhone a un presunto cliente. Sin embargo, su instinto le advirtió que algo andaba mal al notar la presencia de un joven sospechoso que lo observaba desde la plaza.

El influencer le consultó si era la persona que esperaba pero el sujeto le dijo que no, se mostró nervioso y se fue caminando. Al instante apareció el presunto cliente , quien comenzó a dialogar con García.

En los videos grabados por los lentes Ray-Ban Meta se observa cómo el supuesto comprador revisaba la caja del teléfono mientras dialogaban. En ese instante, el sospechoso que merodeaba la plaza cruzó la calle, extrajo un arma de fuego e intentó asaltarlo .

Ante la amenaza, el influencer reaccionó rápidamente y aceleró su moto para huir. Fue en ese momento cuando el delincuente efectuó un disparo que impactó en la pierna derecha de la víctima.

Los clips publicados en TikTok e Instagram muestran el angustiante momento de la huida: el joven vendedor conduciendo herido, gritando desesperadamente por ayuda mientras se alejaba del lugar. Finalmente, vecinos de la zona lo asistieron y dieron aviso a la Comisaría Vecinal 4D.

Personal del SAME trasladó al herido al Hospital Penna, donde los médicos constataron que, pese a la herida de bala, se encontraba fuera de peligro.

La causa quedó radicada en la Fiscalía Criminal y Correccional N°23, bajo la carátula de "Robo a mano armada y lesiones". Fuentes judiciales indicaron que el material audiovisual aportado por el influencer es de "suma importancia" para la identificación de los malvivientes.