Ugarteche: le robaron el celular a la salida de un boliche y detuvieron al sospechoso

La víctima y otras personas siguieron al sospechoso hasta perderlo de vista cerca del barrio Los Paraísos. El celular robado fue encontrado oculto dentro de una remera durante un rastrillaje policial.

Robo a la salida de un boliche en Ugarteche terminó con un detenido. (Imagen ilustrativa)

Un hombre fue aprehendido este domingo por la mañana acusado de robar un teléfono celular a la salida de un boliche en la zona de Ugarteche.

El hecho ocurrió cerca de las 7.30 en la Ruta 16, en el ingreso al barrio Libertad, cuando una joven de 26 años denunció que un sujeto le sustrajo su teléfono y escapó del lugar.

Persecución y detención del sospechoso Según la denuncia, tras el asalto la víctima y otras personas comenzaron a seguir al sospechoso de 39 años, quien finalmente se perdió de vista en las inmediaciones del barrio Los Paraísos. Ante la situación, personal policial llegó al lugar y comenzó un operativo de búsqueda por la zona.

Con autorización del propietario de una vivienda del barrio Libertad, los efectivos ingresaron al patio de la propiedad donde se encontraba el sospechoso, quien fue reducido y aprehendido en el lugar. Posteriormente, durante un rastrillaje por techos y patios cercanos, los policías hallaron el teléfono celular robado oculto dentro de una remera.

Por disposición de la Oficina Fiscal de Luján de Cuyo, se ordenó la aprehensión del acusado, la restitución del teléfono a la víctima y la intervención de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes.