No solo es Santiago o Viña del Mar: las mejores ciudades de Chile para encontrar outlets y ofertas

Miles de argentinos cruzan cada año la cordillera con un objetivo que combina descanso y consumo: aprovechar los precios más bajos de Chile para hacer compras. La variedad de productos y la presencia de grandes centros comerciales convierten al país vecino en uno de los destinos preferidos para quienes buscan tecnología, indumentaria o artículos para el hogar a valores más accesibles.

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El turismo de compras se consolidó en los últimos años como una de las principales razones por las que muchos viajeros eligen el país trasandino. Además de los descuentos y promociones, varias ciudades permiten combinar el shopping con playas, paisajes naturales, gastronomía o recorridos culturales.

Santiago se mantiene como el centro comercial más importante de Chile y uno de los lugares más elegidos por los argentinos. La capital reúne algunos de los shoppings más reconocidos del país, como Costanera Center y Parque Arauco , donde se concentran marcas internacionales, tiendas tecnológicas y locales de indumentaria.

Barrios como Providencia, Las Condes y el centro de Santiago ofrecen alternativas para distintos bolsillos. Allí pueden encontrarse desde productos de lujo hasta outlets y comercios más económicos. La ciudad también destaca por su amplia oferta de cosméticos, decoración y artículos electrónicos.

Temuco y Concepción, opciones con precios accesibles

Temuco aparece como una alternativa atractiva para quienes buscan productos regionales y costos más bajos. Su fuerte actividad agrícola permite acceder a alimentos frescos y artículos locales a precios competitivos. Además, muchos turistas aprovechan la visita para conocer la cultura mapuche y recorrer mercados tradicionales de la zona.

Concepción, Chile Concepción, Chile.

Por su parte, Concepción combina infraestructura comercial y variedad de precios. La ciudad cuenta con centros comerciales, tiendas de ropa y locales tecnológicos que ofrecen opciones para distintos presupuestos. Las ferias y mercados también forman parte de los puntos más visitados por quienes buscan ahorrar durante el viaje.

Valparaíso e Iquique, entre el turismo y las ofertas

Valparaíso se destaca por su actividad portuaria y por la posibilidad de encontrar productos importados a valores competitivos. Muchos viajeros eligen esta ciudad por los precios en ropa y calzado, además de su atractivo turístico marcado por los cerros, ascensores históricos y vistas al océano Pacífico.

Valparaíso Pexels

Otra de las ciudades más buscadas para hacer compras es Iquique. Su principal ventaja es la zona franca, donde numerosos productos están exentos de impuestos. Esto permite acceder a perfumes, electrónicos, ropa y accesorios a precios considerablemente más bajos que en otras regiones del país. La combinación entre playa, clima cálido y shopping convierte a Iquique en uno de los destinos más completos del norte chileno.

Antofagasta, un punto fuerte para la tecnología

Antofagasta ganó relevancia entre quienes buscan productos tecnológicos. La ciudad concentra una importante oferta de celulares, computadoras y artículos electrónicos, impulsada por la demanda vinculada a la actividad minera de la región.

Aunque el costo de vida suele ser más elevado que en otras zonas de Chile, la competencia comercial genera promociones y descuentos en tiendas especializadas y supermercados. Para muchos turistas argentinos, Antofagasta representa una alternativa conveniente para renovar dispositivos electrónicos durante las vacaciones.