Volvieron los mendocinos asaltados en Chile y algunos viajan hoy en otro tour de compras

Los 6 0 mendocinos que fueron asaltados ayer en Chile , en un golpe comando cuando iban rumbo a Santiago para realizar un tour de compras , volvieron esta madrugada a la provincia. y algunos saldrán hoy mismo al vecino país.

El empresario Franco Pivato, dueño de La Torre Viajes, explicó que el colectivo llegó a Mendoza cerca de las 3, luego que, durante la tarde de ayer, unos 20 pasajeros a los que les habían robado los documentos, entre otras cosas, pudieron acceder aun tramite que hizo el Consulado luego de que se hiciera la respectiva denuncia.

“Lo dejamos como una mala experiencia. No queremos hacer conjeturas. No entendemos qué pasó. Los Carabineros quedaron tan sorprendidos como nosotros porque es la primera vez que pasa algo así. Los delincuentes tenían acento venezolano y colombiano”, indicó Pivato.

Luego indicó que los viajeros –gente que habitualmente viaja al vecino país para hacer compras y que vive de esta actividad- quedaron sorprendidos y afectados pero algunos de ellos “vuelven a salir hoy en otro colectivo”.

Uno de los pasajeros del micro del tour de compras asaltado en Santiago de Chile recibió fue golpeado en la cabeza por los delincuentes.

El robo se produjo ayer por la mañana cerca de las 6. 15, luego de que el colectivo pasara la ciudad de Los Andes y llegara al peaje de la cuesta de Chacabuco, camino a Polpaico, en la comuna de en la comuna del Til-Til.

Según explicó el empresario, el colectivo se dirigía a Santiago cuando desde un auto en el que viajaba un conductor con una mujer y una niña, le hicieron señas de que tenía un desperfecto.

El chofer detuvo la marcha y en ese momento fue sorprendido por otros delincuentes que aparecieron a bordo de al menos 3 autos que serían robados unos 12 delincuentes armados que subieron al colectivo cuando la mayoría de los viajeros estaban dormidos.

“Cuando reaccioné ya estaban todos los asaltantes arriba, armados apuntándonos. Nos pedían las pertenencias, los teléfonos, el dinero”, explicó una de las víctimas que fue entrevistada por un canal de televisión chileno.

Según informaron las autoridades policiales de vecino país, fueron 28 las personas asaltadas y denunciaron que les habían sustraído, en total, 26 mil dólares. Uno de los choferes y dos pasajeros fueron golpeados por los ladrones.