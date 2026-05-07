"Pesadilla": pasajeros quedaron varados en Mendoza tras el desvío de un vuelo chileno

Un vuelo de la aerolínea LATAM Airlines que debía cubrir la ruta entre Antofagasta y Santiago terminó desviado hacia Mendoza y generó fuertes reclamos por parte de los pasajeros, quienes denunciaron falta de asistencia, demoras y gastos inesperados. Algunos afectados ya analizan impulsar acciones legales por daños y perjuicios.

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El episodio ocurrió el 30 de abril a bordo del vuelo LA137 . Entre los pasajeros se encontraba John Atkinson , doctor en Inteligencia Artificial de la Universidad de Edimburgo, quien relató lo sucedido en una publicación de LinkedIn que rápidamente se viralizó.

Según contó, el vuelo salió con unos 45 minutos de demora desde Antofagasta y, cuando se aproximaba al aeropuerto de Santiago, comenzó a sobrevolar la zona sin autorización para aterrizar.

“Acercándose a Santiago, el avión comenzó a dar vueltas, y de repente el piloto anuncia que, por alto tráfico de ese día, sumado a la mantención de una de las pistas, no podríamos aterrizar, por lo que el vuelo se desviaría a… Mendoza ”, expresó el pasajero en su publicación.

Pasajeros varados en Mendoza y reclamos por falta de asistencia

El avión aterrizó en Mendoza cerca de las 23. Los pasajeros fueron informados inicialmente de que el vuelo retomaría viaje durante la madrugada, luego de cargar combustible y realizar controles técnicos. Sin embargo, la salida terminó reprogramándose para la tarde siguiente.

De acuerdo con fuentes vinculadas al caso, la demora se produjo porque la tripulación había alcanzado el límite de horas permitidas de servicio.

Atkinson aseguró que recién cerca de las 4 de la madrugada comenzaron a derivar pasajeros a hoteles y que muchos quedaron sin alojamiento. Además, denunció que la asistencia brindada por la compañía fue insuficiente.

El pasajero afirmó que a varios viajeros les indicaron que debían afrontar por cuenta propia gastos de hotel, comida y traslados para luego solicitar el reintegro correspondiente. Según relató, algunos consiguieron hospedaje, mientras que otros permanecieron en el aeropuerto o llegaron a hoteles sin disponibilidad.

LATAM explicó por qué el vuelo fue desviado

A través de un comunicado, LATAM confirmó que el vuelo debió ser alternado hacia Mendoza debido a complicaciones operativas en el aeropuerto de Santiago. Según reconstruyó el medio local BioBioChile, la compañía indicó que la congestión aérea se produjo por “la declaración de emergencia de una aeronave de otra compañía y por la operación del terminal con una sola pista debido a trabajos en curso”.

Además, sostuvo que activó los protocolos de asistencia para acompañar a los pasajeros afectados y que organizó un vuelo especial para completar el traslado hacia Santiago. Según informó la empresa, el vuelo LA1101 despegó desde Mendoza el 1 de mayo a las 17.

Qué dijo la DGAC sobre el incidente

Por su parte, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) aclaró que la decisión de desviar el vuelo hacia Mendoza correspondió exclusivamente a la aerolínea. El organismo explicó que los trabajos sobre una de las pistas del aeropuerto de Santiago habían sido comunicados con anticipación a las compañías aéreas mediante los correspondientes NOTAM (Notificación Aeronáutica), que informan oficialmente las condiciones operativas vigentes.

Mientras tanto, algunos pasajeros comenzaron a organizarse para evaluar posibles demandas contra la empresa por los inconvenientes sufridos durante la inesperada estadía en Mendoza.