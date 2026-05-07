Shopping Fest: Qué descuentos ofrecerán los centros de compras mendocinos para este fin de semana

Desde mañana y hasta el domingo , los shoppings de todo el país se unen en una acción conjunta, el Shopping Fest , para atraer visitantes y compradores. Cuatro centros comerciales de Mendoza -La Barraca Mall, Mendoza Shopping, Palmares y Portal Los Andes - se suman a la propuesta con descuentos, sorteos y entretenimiento . Un dato no menor: en el arranque de temporada de invierno.

La Cámara Argentina de Shopping Centers (CASC) , entidad que reúne a los shoppings, galerías y centros comerciales de todo el país, lanzó la primera edición del Shopping Fest. Más de 60 en todo el país decidieron sumarse a la iniciativa, que, del 8 al 10 de mayo, “celebra el encuentro y el placer de salir a compartir”, a través de actividades, sorpresas y descuentos.

La acción se plantea en un contexto de caída generalizada del consumo , de la que los shoppings no han escapado. La encuesta más reciente de centros de compras del Indec revela que, en febrero, las ventas a precios constantes en estos espacios tuvieron una caída intermensual (en comparación con enero de 2026) del 1,8% y un descenso interanual (con respecto a febrero de 2025) del 2,1%.

El Indec realiza cada mes una encuesta para seguir la evolución de las ventas en los shoppings de todo el país.

Diego Lago, gerente de Palmares y miembro de la CASC , resaltó que, a diferencia de las acciones que suelen realizar para fechas especiales -como el Día de la Madre o para Navidad- esta es la primera vez que la cámara coordina una propuesta conjunta para todos los shoppings del país, con la premisa de ofrecer actividades que convoquen público y descuentos. De hecho, hasta ahora los tres grandes centros comerciales de Mendoza no habían realizado una acción coordinada .

En el mall, precisó, las marcas ofrecerán descuentos de hasta el 30% y hasta seis cuotas en algunos casos. Además, los visitantes podrán disfrutar música en vivo con un disc jockey (DJ), un test drive de autos y diferentes actividades en los locales.

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La Barraca Mall

Desde el mall explicaron que van a tener promociones bancarias y descuentos de hasta 30% con el Banco ICBC, de 20% con Tarjeta Naranja y de 20% con Modo. Además, algunos locales entregarán vouchers y premios, y habrá una degustación de vinos de Estancia Mendoza. La Barraca entregará, con compras superiores a $50 mil, entradas al cine y tarjetas de Playland Park.

Cada marca ha definido propuestas diversas. Por ejemplo, Abalorios tendrá mercadería desde $5 mil y alguna en liquidación de hasta 50% con pago efectivo o débito; Fundas Templados activará una ruleta con premios; Knauer dispondrá de prendas seleccionadas desde los $14 mil; Sweet dispuso una promo de 40% off en todo el local y 50% off en jeans, con efectivo, transferencia o Mercado Pago; Caviar tendrá descuentos de 50% en todo el local; 47 Street, hasta 50% off y hasta 3 cuotas sin interés con cualquier tarjeta en prendas seleccionadas; y Go Bar ofrecerá bonificaciones de 25% en vinos y espumantes, y promociones en combos de fernet, gin, vermouth.

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Mendoza Shopping

Quienes visiten este centro de compras el viernes, sábado y domingo, encontrarán hasta un 50% de descuento en productos seleccionados en los más de 20 locales adheridos. Entre las marcas están: Isadora, Arredo, Batistela, Biferdil, Broer, FacilHome, Grisino, Lazaro, Mia Casa, Puma, Samsung, Todo Moda, Sporting, Watch Store, We outlet, Montagne, Macowens, La Cardeuse, KFC, Simmons y Selú.

Por otra parte, el Mendoza Shopping está desarrollando una acción vinculada al Mundial 2026: quienes carguen sus facturas de compra por montos superiores a $20 mil en la aplicación Appa! se pueden llevar un Playmobil de la selección argentina por $15 mil.

Además, detallaron que este será el último fin de semana de Super Jump, el inflable más grande de Argentina, que se encuentra en la playa de estacionamiento este del centro comercial.

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Leve recuperación de las ventas en Mendoza

Diego Lago, explicó que, en un marco de consumo retraído, Mendoza muestra una cierta recuperación en las ventas por encima de la media nacional y explicó que esto responde a que se venía de una caída más pronunciada, por efecto de los tours de compras en Chile; un fenómeno que ha disminuido considerablemente.

La encuesta del Indec refleja que, en febrero, las ventas a precios corrientes crecieron un 22,8% interanual en la región de Cuyo, cuando la inflación acumulada en el último año fue de 33,1% en el mismo periodo. El incremento sólo fue superior en CABA, donde alcanzó el 23,6%, mientras que en otras regiones del país aumentaron menos: 20,6% en la región Pampeana, 19,5% en Patagonia; 13,6% en la Norte; y 11,1% en el Gran Buenos Aires.

Lago detalló que no sólo el mendocino dejó de viajar al otro lado de la cordillera para comprar, sino que también están notando un buen movimiento turístico de brasileros y chilenos. El fin de semana pasado, indicó, la maratón atrajo visitantes. Pero también planteó que Argentina sigue siendo un país caro y que sería bueno que los bancos ofrecieran más cuotas y redujeran las comisiones por el uso de tarjetas.