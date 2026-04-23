Ventas en rojo: el consumo sigue sin reaccionar en supermercados, mayoristas y shoppings

El consumo volvió a mostrar señales de debilidad en febrero con caídas en supermercados, mayoristas y shopping , sin lograr una recuperación sostenida en el inicio de 2026. Los datos reflejan que la baja se mantiene en los principales canales de venta y no se logra un repunte.

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El retroceso fue confirmado por informes del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos ( Indec ), que relevaron el desempeño de distintos rubros comerciales y evidenciaron un escenario aún golpeado por la falta de demanda.

En supermercados , las ventas registraron una caída interanual del 3,1%, mientras que el acumulado del primer bimestre retrocedió 2,1%. Enero ya había mostrado una baja del 1,2%, lo que marcó un arranque de año con consumo debilitado.

En la comparación mensual, hubo un leve aumento del 0,3% respecto a enero, aunque la tendencia general se mantuvo prácticamente sin cambios. A precios corrientes, las ventas superaron los $2.214 millones, con un crecimiento nominal del 23,5%. El ticket promedio fue de $35.058 (+27,9%).

Entre los rubros con mayores aumentos de precios se destacaron las carnes (46,9%), seguidas por verdulería y frutería (37%), indumentaria (29%) y alimentos preparados (28,4%). En cuanto a los medios de pago, predominó el uso de tarjetas de crédito, que concentraron el 43,6% de las operaciones ($966.076 millones).

Tarjeta de débito: 25% de las ventas totales ($552.695 millones).

Efectivo: 16,8% de las ventas totales ($372.732 millones).

Otros medios de pago: 14,6% de las ventas totales ($322.636 millones).

Mayoristas: ni efectivo ni tarjetas fueron los más utilizados

En los autoservicios mayoristas, las ventas también cayeron, con una baja del 1,2% y una contracción del 0,7% frente a enero. El acumulado anual presentó un aumento de 0,1% respecto a igual período de 2025. El índice serie tendencia-ciclo la variación fue del 0,5% mensual.

Las ventas totales sumaron $329.001 millones (+23,6% interanual) y el ticket promedio fue de $44.110 (+23,7% interanual). Al igual que en los minoristas, las carnes fueron el artículo con el mayor aumento (62,2%) y le siguieron Almacén (30,2%); “Otros” (26%); y “Panadería” y “Lácteos” (ambos con 23,5%).

En cuanto a los medios de pago, la opción de utilizar otros medios fue la más elegida (31,9%) con $105.026 millones.

Efectivo: 26,4% de las ventas totales ($86.820 millones).

Tarjetas de crédito: 25,9% de las ventas totales ($85.291 millones).

Tarjetas de débito: 15,8% de las ventas totales ($51.863 millones).

Shoppings: la región cuyana lideró el crecimiento

Por último, los centros de compra sufrieron otra pérdida en las ventas, por noveno mes consecutivo. En febrero cayeron 2,1% interanual, dejando una disminución del 1,1% en el acumulado del primer bimestre. Mensualmente se contrajeron 1,8% y en el índice de la serie tendencia-ciclo registró 0,2%.

En CABA, las ventas totales sumaron $136.908 millones, lo que significó un incremento interanual de 23,6%. En Gran Buenos Aires (GBA), contando los 24 partidos, las ventas alcanzaron los $158.884, 11,1% mayor que en diciembre del 2025.

En la región Pampeana, por su parte, alcanzaron los $112.715 millones, un aumento del 20,6% interanual. Para la región Norte y Patagónica se alcanzó los $25.284 millones y $26.038 millones, con un aumento de 13,6% y 19,5%, respectivamente.

Finalmente, en la región de Cuyo alcanzaron los $36.038 millones, un aumento del 22,8% interanual.

Los rubros que lideraron las ventas fueron “Indumentaria, calzado y marroquinería, ropa y accesorios deportivos” (46,9%), “Resto” (23,3%).“Patio de comidas, alimentos y kioscos” (19,9%), “Electrónicos, electrodomésticos y computación” (9,9%).