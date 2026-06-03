Cuál es la temperatura ideal de la heladera en invierno para que no se congelen los alimentos y ahorre energía

Un ajuste simple en la temperatura de la heladera evita problemas con la comida, mejora el rendimiento del electrodoméstico y reduce el consumo eléctrico.

Un simple control del termostato puede mejorar el funcionamiento de la heladera.

Durante los meses más fríos del año, la heladera no funciona exactamente igual que en verano. Sin embargo, las bajas temperaturas del ambiente pueden alterar el comportamiento del aparato y generar situaciones inesperadas, como alimentos congelados en sectores donde no deberían estar o un funcionamiento menos eficiente de lo habitual.

Aunque suele pasar desapercibido, es indispensable revisar la configuración del termostato en invierno porque puede marcar una diferencia importante. Mantener la temperatura adecuada ayuda a conservar correctamente los productos frescos, evita desperdicios y también puede traducirse en un menor gasto de energía en el hogar.

temperatura heladera en invierno En invierno es ideal mantener números estables para que el sistema de refrigeración no haga un esfuerzo innecesario. WEB

Por qué la heladera puede congelar alimentos en invierno Cuando la temperatura ambiente desciende considerablemente, especialmente en cocinas poco calefaccionadas, el comportamiento del termostato puede verse afectado. En algunos casos, si el espacio donde está ubicada la heladera baja de los 16°C, el sistema puede interpretar que el interior ya está suficientemente frío.

considerablemente, especialmente en el comportamiento del puede verse afectado. En algunos casos, si el espacio donde está ubicada la heladera baja de los el sistema puede interpretar que el ya está Esta situación puede provocar una regulación inadecuada del funcionamiento interno, generando cambios en la distribución del frío. Como consecuencia, productos como leche, verduras o alimentos frescos podrían terminar congelándose parcialmente.

del funcionamiento interno, generando en la distribución del frío. Como consecuencia, productos como o podrían terminar congelándose parcialmente. Por ese motivo, se aconseja utilizar la parte superior del rango recomendado, es decir, entre 3ºC o 5°C cuando la temperatura de la cocina es muy baja. De esta manera se mantiene una conservación adecuada sin correr el riesgo de que los alimentos frescos se congelen. Cómo influye la temperatura en el consumo de energía Uno de los errores más frecuentes es pensar que cuanto más fría esté configurada la heladera, mejor conservará los alimentos. En realidad, ajustar la temperatura por debajo de lo necesario puede provocar el efecto contrario en términos de eficiencia.

Cuando el termostato está programado a valores excesivamente bajos, el compresor debe trabajar durante más tiempo para alcanzar y mantener esa temperatura. Esto incrementa el consumo eléctrico y genera un desgaste adicional de los componentes del equipo.

está programado a valores el debe trabajar durante para alcanzar y mantener esa temperatura. Esto incrementa el y genera un desgaste adicional de los componentes del equipo. Mantener la heladera dentro del rango recomendado de 3°C a 5°C permite que el motor funcione de manera equilibrada, evitando esfuerzos innecesarios.

funcione de manera equilibrada, evitando Al mismo tiempo, se conserva la seguridad alimentaria, ya que esas temperaturas son suficientes para limitar la proliferación de bacterias y proteger los alimentos perecederos. temperatura heladera en invierno El rango ideal de temperatura permite conservar los alimentos en condiciones seguras. WEB Consejos para optimizar el funcionamiento de la heladera en invierno Además de ajustar correctamente la temperatura, existen algunas prácticas que pueden mejorar el rendimiento del equipo:

Verificá periódicamente la temperatura interna con un termómetro.

periódicamente la con un Evitá abrir la puerta más tiempo del necesario.

la puerta del necesario. No bloquees las salidas de aire con recipientes o envases grandes.

las salidas de con o Revisá el estado de los burletes para impedir pérdidas de frío.

para impedir pérdidas de frío. Mantené una distancia adecuada entre la heladera y la pared para favorecer la ventilación. temperatura heladera en invierno WEB En invierno, la temperatura ideal de la heladera se sitúa entre 3°C y 5°C, mientras que el congelador debe mantenerse en -18°C. Este ajuste permite conservar correctamente los alimentos, evitar congelamientos indeseados en productos frescos y optimizar el consumo eléctrico.