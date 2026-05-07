7 de mayo de 2026 - 12:03

Aumenta en mayo la Prestación Alimentar: estas personas cobrarán $149.425 sin hacer trámites y de forma automática

El Gobierno aplicó una suba del 38% en el Plan Alimentar. Es acumulable a las asignaciones por hijo y embarazo, por lo que la cifra mensual puede llegar a los $600 nmil.

Aumenta en mayo la Prestación Alimentar: estas personas cobrarán $149.425 sin hacer trámites y de forma automática

Aumenta en mayo la Prestación Alimentar: estas personas cobrarán $149.425 sin hacer trámites y de forma automática

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El Gobierno nacional oficializó un aumento del 38% en los montos de la Prestación Alimentar (la antes llamada Tarjeta Alimentar), el beneficio que forma parte del programa “Argentina contra el hambre”.

Leé además

prestacion por desempleo: como gestionarla en anses y que requisitos piden

Prestación por desempleo: cómo gestionarla en ANSES y qué requisitos piden

Por Redacción Economía
Las PNC reciben un aumento en mayo junto con el bono que refuerza los ingresos.

Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES: cuánto y cuándo cobran en mayo con bono

Por Redacción Economía

La actualización quedó establecida a través de la Resolución 161/2026 del Ministerio de Capital Humano, publicada este jueves en el Boletín Oficial.

Hasta abril, los valores oscilaban entre $52.250 y $108.062, pero desde mayo habrá una importante suba.

Estos son los nuevos montos de Prestación Alimentar desde mayo de 2026

Con la nueva escala desde mayo, estos serán los pagos de la Prestación Alimentar:

  • Titular con un hijo pasará a cobrar $72.250 por mes
  • Madre embarazada $72.250
  • Titular con dos hijos recibirá $113.299
  • Titular con tres o más hijos percibirá $149.425

No es necesario hacer trámites ni actualizaciones. El pago es automático y se deposita en la cuenta bancaria ya declarada.

Por ejemplo, un titular de AUH con cuatro hijos de hasta 17 años cobrará en total $601.537,96 (asignación de $452.112,96 + Alimentar de $149.425).

El 46% de las compras en supermercados se paga con tarjeta de crédito
El Gobierno aument&oacute; un 38% la Prestaci&oacute;n Alimentar

El Gobierno aumentó un 38% la Prestación Alimentar

Los montos de la Prestación Alimentar son acumulables a las asignaciones por hijo y embarazo que ya paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

De acuerdo a lo indicado por el Gobierno, la Prestación Alimentar continuará funcionando como un complemento no remunerativo destinado a hogares con niños, adolescentes, personas con discapacidad y embarazadas en situación de vulnerabilidad.

Cuánto cobran los beneficiarios de AUH en mayo

AUH por hijo:

  • 1 hijo: $113.028,24
  • 2 hijos: $226.056,48
  • 3 hijos: $339.084,72
  • 4 hijos: $452.112,96

AUH por hijo con discapacidad:

  • Monto neto: $368.035,28

El 20% retenido se cobra al presentar la Libreta AUH, que certifica controles de salud y educación.

Cuándo cobro en mayo: cronograma de pago AUH/AUE/Alimentar

  • DNI 0: 11 de mayo
  • DNI 1: 12 de mayo
  • DNI 2: 13 de mayo
  • DNI 3: 14 de mayo
  • DNI 4: 15 de mayo
  • DNI 5: 18 de mayo
  • DNI 6: 19 de mayo
  • DNI 7: 20 de mayo
  • DNI 8: 21 de mayo
  • DNI 9: 22 de mayo

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La AUH aumenta en mayo y mantiene la retención del 20% mensual.

AUH + Tarjeta Alimentar de ANSES: qué familias cobran más de $700.000 en mayo

dia por dia: el cronograma completo de la expo san juan minera y la agenda de karina milei

Día por día: el cronograma completo de la Expo San Juan Minera y la agenda de Karina Milei

Por Redacción Economía
La producción automotriz cayó 17,5% en abril, aunque crecieron las exportaciones. (foto archivo)

La industria automotriz sigue en retroceso pese al repunte exportador

Por Redacción Economía
“El riesgo kuka es cero”: la definición de Caputo sobre el escenario político.

Caputo criticó a sectores empresarios y sostuvo que "algunos quieren competir y otros no"

Por Redacción Economía