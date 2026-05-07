Aumenta en mayo la Prestación Alimentar: estas personas cobrarán $149.425 sin hacer trámites y de forma automática

El Gobierno nacional oficializó un aumento del 38% en los montos de la Prestación Alimentar (la antes llamada Tarjeta Alimentar), el beneficio que forma parte del programa “Argentina contra el hambre”.
El Gobierno aplicó una suba del 38% en el Plan Alimentar. Es acumulable a las asignaciones por hijo y embarazo, por lo que la cifra mensual puede llegar a los $600 nmil.
El Gobierno nacional oficializó un aumento del 38% en los montos de la Prestación Alimentar (la antes llamada Tarjeta Alimentar), el beneficio que forma parte del programa “Argentina contra el hambre”.
La actualización quedó establecida a través de la Resolución 161/2026 del Ministerio de Capital Humano, publicada este jueves en el Boletín Oficial.
Hasta abril, los valores oscilaban entre $52.250 y $108.062, pero desde mayo habrá una importante suba.
Con la nueva escala desde mayo, estos serán los pagos de la Prestación Alimentar:
No es necesario hacer trámites ni actualizaciones. El pago es automático y se deposita en la cuenta bancaria ya declarada.
Por ejemplo, un titular de AUH con cuatro hijos de hasta 17 años cobrará en total $601.537,96 (asignación de $452.112,96 + Alimentar de $149.425).
Los montos de la Prestación Alimentar son acumulables a las asignaciones por hijo y embarazo que ya paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).
De acuerdo a lo indicado por el Gobierno, la Prestación Alimentar continuará funcionando como un complemento no remunerativo destinado a hogares con niños, adolescentes, personas con discapacidad y embarazadas en situación de vulnerabilidad.
AUH por hijo:
AUH por hijo con discapacidad:
El 20% retenido se cobra al presentar la Libreta AUH, que certifica controles de salud y educación.