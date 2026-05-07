El Gobierno aplicó una suba del 38% en el Plan Alimentar. Es acumulable a las asignaciones por hijo y embarazo, por lo que la cifra mensual puede llegar a los $600 nmil.

Aumenta en mayo la Prestación Alimentar: estas personas cobrarán $149.425 sin hacer trámites y de forma automática

El Gobierno nacional oficializó un aumento del 38% en los montos de la Prestación Alimentar (la antes llamada Tarjeta Alimentar), el beneficio que forma parte del programa “Argentina contra el hambre”.

La actualización quedó establecida a través de la Resolución 161/2026 del Ministerio de Capital Humano, publicada este jueves en el Boletín Oficial.

Hasta abril, los valores oscilaban entre $52.250 y $108.062, pero desde mayo habrá una importante suba.

Estos son los nuevos montos de Prestación Alimentar desde mayo de 2026 Con la nueva escala desde mayo, estos serán los pagos de la Prestación Alimentar:

Titular con un hijo pasará a cobrar $ 72.250 por mes

por mes Madre embarazada $ 72.250

Titular con dos hijos recibirá $ 113.299

Titular con tres o más hijos percibirá $149.425 No es necesario hacer trámites ni actualizaciones. El pago es automático y se deposita en la cuenta bancaria ya declarada.