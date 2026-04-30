Prestación por desempleo: cómo gestionarla en ANSES y qué requisitos piden

Las personas que pierden su empleo en relación de dependencia pueden acceder a la prestación por desempleo de ANSES , una asistencia económica por tiempo limitado que busca sostener ingresos mientras se intenta volver al mercado laboral.

Para cobrar este beneficio es necesario realizar un trámite y cumplir con requisitos vinculados a la historia laboral reciente. El acceso, los montos y la duración dependen de las condiciones establecidas por la normativa vigente.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) establece que este beneficio alcanza a trabajadores despedidos sin causa, a quienes finalizaron su contrato o quedaron desvinculados por razones ajenas a su voluntad. Según el organismo, “se trata de una prestación destinada a acompañar la transición hasta la reinserción laboral, bajo condiciones establecidas por la normativa vigente ”.

Para iniciar el trámite, se deben cumplir ciertos requisitos según el tipo de empleo. En el caso de trabajadores permanentes, se exige haber realizado aportes durante al menos seis meses en los tres años previos al despido o finalización del vínculo laboral. En tanto, quienes trabajaban de forma eventual o por temporada deben haber tenido menos de 12 meses de actividad en ese período , pero acreditar más de 90 días trabajados en el último año.

El monto y la duración del beneficio no son iguales para todos los casos. Tal como detallan desde el organismo, la cantidad de cuotas “puede ir de dos a doce pagos”, dependiendo del salario previo y los aportes registrados. Además, las personas mayores de 45 años pueden acceder a una extensión de hasta seis meses adicionales en el cobro.

Cómo se realiza el trámite y cómo se cobra la prestación

El trámite para acceder a la prestación por desempleo se puede hacer de manera online o presencial. En la modalidad digital, hay que ingresar al sitio oficial de ANSES, acceder a la sección “Atención Virtual” con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social, completar los datos requeridos y adjuntar la documentación correspondiente para su evaluación.

Turnos Anses.jpg

También existe la opción presencial, que requiere solicitar un turno previo y presentarse en una oficina del organismo con toda la documentación necesaria. Entre los papeles obligatorios se encuentran el DNI (original y copia) y un comprobante que acredite la desvinculación laboral, cuyo formato varía según el motivo del cese.

Una vez aprobado el beneficio, ANSES habilita una Caja de Ahorro de la Seguridad Social para el cobro o utiliza una cuenta bancaria ya existente del titular. Esto permite retirar el dinero en sucursales o utilizar tarjeta de débito. Además, el esquema contempla la posibilidad de cobrar en simultáneo otras asignaciones familiares, como la Asignación Universal por Hijo, la ayuda escolar anual o beneficios por nacimiento, adopción o matrimonio, lo que amplía la cobertura económica mientras la persona busca un nuevo empleo.