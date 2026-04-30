30 de abril de 2026 - 09:22

Sube el impuesto a los combustibles: nuevo ajuste desde mayo pero con otra postergación

El Gobierno fijó aumentos parciales en los tributos sobre combustibles líquidos y dióxido de carbono. Además, decidió postergar nuevamente el resto de las actualizaciones.

Foto ilustrativa - Archivo

Foto ilustrativa - Archivo

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El Gobierno nacional dispuso este jueves una actualización parcial de los impuestos que gravan la nafta y el gasoil durante mayo, al tiempo que volvió a postergar parte de los aumentos pendientes para el mes próximo.

Leé además

El Tribunal de Cuentas marcó deficiencias en el control del gasto y en la gestión de información fiscal.

Tribunal de Cuentas: sancionaron a funcionarios de un municipio radical por fallas en la carga de combustibles
 San Juan garantiza la operatividad de Vicuña ante a los frenos de La Rioja

Batalla judicial y minería: San Juan garantiza la operatividad de Vicuña ante a los frenos de La Rioja

Por Redacción Economía

El esquema impacta sobre dos componentes clave: el impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono.

En números concretos, de acuerdo al DNU, la nafta sin plomo y la nafta virgen tendrán una suba de $10,398 por litro en el tributo principal, más $0,637 adicionales por el impuesto ambiental.

En el caso del gasoil, el incremento será de $9,269, con un adicional diferencial de $5,019 para ciertas regiones —algo habitual en la estructura del sector— y $1,056 más por CO.

Ninguno de estos valores se traslada directamente a los consumidores, sino que afectan a la estructura del sector.

YPF / Nafta
Foto ilustrativa - Los Andes

Foto ilustrativa - Los Andes

Lo relevante del DNU de este jueves también es lo que "se patea", tal como pasó en abril. La norma también difiere hasta el 1° de junio los aumentos acumulados de actualizaciones anteriores, que se calculan en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Es decir, hay una porción de la suba que sigue sin trasladarse completamente.

Cualquier movimiento brusco en combustibles se traslada casi en tiempo real a toda la cadena de costos: transporte, alimentos, logística y servicios.

Por eso aún está presente el “acuerdo de 45 días”, una especie de ventana de contención de las petroleras que el Gobierno intenta sostener para desacoplar, al menos parcialmente, los precios locales de la volatilidad externa.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

prestacion por desempleo: como gestionarla en anses y que requisitos piden

Prestación por desempleo: cómo gestionarla en ANSES y qué requisitos piden

Por Redacción Economía
Revés millonario: Techint no construirá un gasoducto clave para el GNL.

Nuevo revés para Techint: perdió otra licitación y no construirá un gasoducto clave en Vaca Muerta

Por Redacción Economía
Una de las experiencias de “Israel Innovation Awards”, organizada por el Gobierno y la Embajada de Israel.

El Gobierno lanzó los "Israel Innovation Awards": buscan startups y ofrecen viajes, mentoría e inversores

Por Redacción Economía
La Unión Industrial Argentina (UIA) advirtió que podría faltar gas este invierno para la industria

Alerta industrial por el gas: la UIA advierte sobre costos y riesgos de abastecimiento en invierno

Por Redacción Economía