AUH + Tarjeta Alimentar de ANSES: qué familias cobran más de $700.000 en mayo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los montos actualizados de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para mayo de 2026, tras el aumento del 3,38%. Con estos valores, las familias pueden calcular cuánto recibirán este mes según su composición.
A su vez, la Tarjeta Alimentar continúa sin cambios y se acredita automáticamente junto con la AUH, lo que permite sumar un ingreso adicional clave para la compra de alimentos.
Cuánto cobran los beneficiarios de AUH en mayo
En mayo, los montos de la AUH se liquidan con el 20% retenido, por lo que el pago directo mensual queda de la siguiente manera:
- 1 hijo: $113.028,24
- 2 hijos: $226.056,48
- 3 hijos: $339.084,72
- 4 hijos: $452.112,96
AUH por hijo con discapacidad:
El 20% retenido se cobra al presentar la Libreta AUH, que certifica controles de salud y educación.
Qué familias pueden alcanzar este ingreso con Tarjeta Alimentar
En el caso de una familia con tres hijos, donde uno tiene discapacidad, el ingreso mensual se compone de:
- Hijo con discapacidad: $368.035,28
- Dos hijos con AUH: $226.056,48
- Tarjeta Alimentar (tres hijos o más): $108.062
Estos valores dan un total de: 368.035,28 + 226.056,48 + 108.062 = $702.153,76
Créditos ANSES.jpg
La Tarjeta Alimentar se acredita automáticamente junto con la asignación.
También existen otros escenarios según la cantidad de hijos:
- Con un hijo, la Tarjeta Alimentar es de $52.250
- Con dos hijos, el monto es de $81.936
- Con tres o más hijos, asciende a $108.062
Este beneficio se deposita de manera automática junto con la AUH y está destinado a garantizar el acceso a alimentos para las familias.
Calendario de pagos ANSES mayo 2026
El cronograma inicia con los documentos terminados en 0 y avanza progresivamente hasta el 9. Para conocer la fecha exacta de cobro, los beneficiarios pueden ingresar a Mi ANSES con su CUIL y clave de seguridad social, donde también figura el lugar de pago y los montos acreditados.
Asignación Universal por Hijo
- DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo
- DNI terminados en 1: martes 12 de mayo
- DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo
- DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo
- DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo
- DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo
- DNI terminados en 6: martes 19 de mayo
- DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo
- DNI terminados en 8: jueves 21 de mayo
- DNI terminados en 9: viernes 22 de mayo