AUH + Tarjeta Alimentar de ANSES: qué familias cobran más de $700.000 en mayo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los montos actualizados de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para mayo de 2026, tras el aumento del 3,38% . Con estos valores, las familias pueden calcular cuánto recibirán este mes según su composición.

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AUH y Tarjeta Alimentar de ANSES: qué familias cobrarán $562.999 en mayo

A su vez, la Tarjeta Alimentar continúa sin cambios y se acredita automáticamente junto con la AUH, lo que permite sumar un ingreso adicional clave para la compra de alimentos.

Los montos varían según la cantidad de hijos y si hay discapacidad en el grupo familiar.

En mayo, los montos de la AUH se liquidan con el 20% retenido, por lo que el pago directo mensual queda de la siguiente manera:

1 hijo: $113.028,24

2 hijos: $226.056,48

3 hijos: $339.084,72

4 hijos: $452.112,96

AUH por hijo con discapacidad:

Monto neto: $368.035,28

El 20% retenido se cobra al presentar la Libreta AUH, que certifica controles de salud y educación.

Qué familias pueden alcanzar este ingreso con Tarjeta Alimentar

En el caso de una familia con tres hijos, donde uno tiene discapacidad, el ingreso mensual se compone de:

Hijo con discapacidad: $368.035,28

Dos hijos con AUH: $226.056,48

Tarjeta Alimentar (tres hijos o más): $108.062

Estos valores dan un total de: 368.035,28 + 226.056,48 + 108.062 = $702.153,76

Créditos ANSES.jpg La Tarjeta Alimentar se acredita automáticamente junto con la asignación.

También existen otros escenarios según la cantidad de hijos:

Con un hijo, la Tarjeta Alimentar es de $52.250

Con dos hijos, el monto es de $81.936

Con tres o más hijos, asciende a $108.062

Este beneficio se deposita de manera automática junto con la AUH y está destinado a garantizar el acceso a alimentos para las familias.

Calendario de pagos ANSES mayo 2026

El cronograma inicia con los documentos terminados en 0 y avanza progresivamente hasta el 9. Para conocer la fecha exacta de cobro, los beneficiarios pueden ingresar a Mi ANSES con su CUIL y clave de seguridad social, donde también figura el lugar de pago y los montos acreditados.

Asignación Universal por Hijo