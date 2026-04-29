29 de abril de 2026 - 09:02

AUH + Tarjeta Alimentar de ANSES: qué familias cobran más de $700.000 en mayo

ANSES actualiza AUH en mayo con suba del 3,38%. La Tarjeta Alimentar sigue sin cambios. Conocé cuáles serán los ingreso mensual de familias con hijos.

La AUH aumenta en mayo y mantiene la retención del 20% mensual.

La AUH aumenta en mayo y mantiene la retención del 20% mensual.

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Los Andes | Melisa Sbrocco
Por Melisa Sbrocco

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A su vez, la Tarjeta Alimentar continúa sin cambios y se acredita automáticamente junto con la AUH, lo que permite sumar un ingreso adicional clave para la compra de alimentos.

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Los montos var&iacute;an seg&uacute;n la cantidad de hijos y si hay discapacidad en el grupo familiar.

Los montos varían según la cantidad de hijos y si hay discapacidad en el grupo familiar.

Cuánto cobran los beneficiarios de AUH en mayo

En mayo, los montos de la AUH se liquidan con el 20% retenido, por lo que el pago directo mensual queda de la siguiente manera:

AUH por hijo:

  • 1 hijo: $113.028,24
  • 2 hijos: $226.056,48
  • 3 hijos: $339.084,72
  • 4 hijos: $452.112,96

AUH por hijo con discapacidad:

  • Monto neto: $368.035,28

El 20% retenido se cobra al presentar la Libreta AUH, que certifica controles de salud y educación.

Qué familias pueden alcanzar este ingreso con Tarjeta Alimentar

En el caso de una familia con tres hijos, donde uno tiene discapacidad, el ingreso mensual se compone de:

  • Hijo con discapacidad: $368.035,28
  • Dos hijos con AUH: $226.056,48
  • Tarjeta Alimentar (tres hijos o más): $108.062

Estos valores dan un total de: 368.035,28 + 226.056,48 + 108.062 = $702.153,76

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La Tarjeta Alimentar se acredita autom&aacute;ticamente junto con la asignaci&oacute;n.

La Tarjeta Alimentar se acredita automáticamente junto con la asignación.

También existen otros escenarios según la cantidad de hijos:

  • Con un hijo, la Tarjeta Alimentar es de $52.250
  • Con dos hijos, el monto es de $81.936
  • Con tres o más hijos, asciende a $108.062

Este beneficio se deposita de manera automática junto con la AUH y está destinado a garantizar el acceso a alimentos para las familias.

Calendario de pagos ANSES mayo 2026

El cronograma inicia con los documentos terminados en 0 y avanza progresivamente hasta el 9. Para conocer la fecha exacta de cobro, los beneficiarios pueden ingresar a Mi ANSES con su CUIL y clave de seguridad social, donde también figura el lugar de pago y los montos acreditados.

Asignación Universal por Hijo

  • DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo
  • DNI terminados en 1: martes 12 de mayo
  • DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo
  • DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo
  • DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo
  • DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo
  • DNI terminados en 6: martes 19 de mayo
  • DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo
  • DNI terminados en 8: jueves 21 de mayo
  • DNI terminados en 9: viernes 22 de mayo

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