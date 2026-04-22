22 de abril de 2026 - 09:06

AUH y Tarjeta Alimentar de ANSES: qué familias cobrarán $562.999 en mayo

ANSES actualiza la AUH en mayo 2026 con suba del 3,38%. También siguen sin cambios los montos de la Tarjeta Alimentar para familias con hijos.

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Los Andes | Melisa Sbrocco
Por Melisa Sbrocco

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Además, la Tarjeta Alimentar mantiene los valores vigentes desde 2024, por lo que los beneficiarios pueden calcular cuánto cobrarán este mes sumando ambos beneficios.

Cuánto cobran los beneficiarios de AUH en mayo

En mayo de 2026, los montos de la AUH se liquidan con el 20% retenido por ANSES, por lo que el pago mensual directo es el siguiente:

AUH por hijo (monto neto):

  • 1 hijo: $113.028,24
  • 2 hijos: $226.056,48
  • 3 hijos: $339.084,72
  • 4 hijos: $452.112,96
  • 5 hijos: $565.141,20
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La AUH para hijos con discapacidad alcanza $368.035,28.

La AUH para hijos con discapacidad alcanza $368.035,28.

AUH por hijo con discapacidad:

  • Monto bruto: $460.044,10
  • Monto neto con retención aplicada: $368.035,28

El 20% retenido se acumula durante el año y se cobra al presentar la Libreta AUH, que certifica controles de salud y educación obligatorios.

Cuánto cobra una familia con dos hijos, uno con discapacidad, con Tarjeta Alimentar

En el caso de una familia con dos hijos, uno con discapacidad, el ingreso mensual se compone de la siguiente manera:

  • Hijo con discapacidad (neto): $368.035,28
  • Segundo hijo: $113.028,24
  • Tarjeta Alimentar para dos hijos: $81.936

Total mensual:

368.035,28 + 113.028,24 + 81.936 = $562.999,52

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Una familia con dos hijos puede superar los $562.000 sumando asignaciones y Tarjeta Alimentar.

Una familia con dos hijos puede superar los $562.000 sumando asignaciones y Tarjeta Alimentar.

Este monto representa el ingreso total que percibe la familia en mayo de 2026. La Tarjeta Alimentar se acredita automáticamente junto con la AUH y está destinada a garantizar el acceso a alimentos, sin cambios en sus valores.

Calendario de pagos ANSES mayo 2026

El calendario de pagos de la AUH comienza en la segunda semana del mes y se organiza según la terminación del DNI.

El esquema inicia con los documentos terminados en 0 y avanza de forma progresiva hasta el 9. Para conocer la fecha exacta de cobro, los beneficiarios pueden ingresar a Mi ANSES con su CUIL y clave de seguridad social, donde también se informa el lugar de pago y los montos a percibir.

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