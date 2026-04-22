AUH y Tarjeta Alimentar de ANSES: qué familias cobrarán $562.999 en mayo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los nuevos montos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para mayo de 2026, tras aplicar un aumento del 3,38% en línea con la inflación. Este ajuste impacta en los ingresos de millones de familias que reciben asignaciones.

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Además, la Tarjeta Alimentar mantiene los valores vigentes desde 2024, por lo que los beneficiarios pueden calcular cuánto cobrarán este mes sumando ambos beneficios.

En mayo de 2026, los montos de la AUH se liquidan con el 20% retenido por ANSES , por lo que el pago mensual directo es el siguiente:

AUH por hijo con discapacidad:

Monto bruto: $460.044,10

Monto neto con retención aplicada: $368.035,28

El 20% retenido se acumula durante el año y se cobra al presentar la Libreta AUH, que certifica controles de salud y educación obligatorios.

Cuánto cobra una familia con dos hijos, uno con discapacidad, con Tarjeta Alimentar

En el caso de una familia con dos hijos, uno con discapacidad, el ingreso mensual se compone de la siguiente manera:

Hijo con discapacidad (neto): $368.035,28

Segundo hijo: $113.028,24

Tarjeta Alimentar para dos hijos: $81.936

Total mensual:

368.035,28 + 113.028,24 + 81.936 = $562.999,52

Créditos ANSES.jpg Una familia con dos hijos puede superar los $562.000 sumando asignaciones y Tarjeta Alimentar.

Este monto representa el ingreso total que percibe la familia en mayo de 2026. La Tarjeta Alimentar se acredita automáticamente junto con la AUH y está destinada a garantizar el acceso a alimentos, sin cambios en sus valores.

Calendario de pagos ANSES mayo 2026

El calendario de pagos de la AUH comienza en la segunda semana del mes y se organiza según la terminación del DNI.

El esquema inicia con los documentos terminados en 0 y avanza de forma progresiva hasta el 9. Para conocer la fecha exacta de cobro, los beneficiarios pueden ingresar a Mi ANSES con su CUIL y clave de seguridad social, donde también se informa el lugar de pago y los montos a percibir.