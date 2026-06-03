AUH + Tarjeta Alimentar: qué familias cobran $606.773 en junio

Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) tendrán en junio un aumento del 2,58% confirmado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) , en línea con la inflación registrada en abril. Con esta actualización, algunas familias podrán superar los $600.000 al sumar distintas prestaciones sociales y la Tarjeta Alimentar .

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ANSES: de cuánto será el aumento de AUH y SUAF en junio de 2026

Las familias que cobran una AUH por hijo con discapacidad , una AUH común y la Tarjeta Alimentar para dos hijos recibirán en junio un total de $606.773,10 . Los pagos se acreditarán automáticamente según el calendario oficial organizado por terminación de DNI.

La suma de $606.773,10 corresponde a familias que perciben una combinación de prestaciones de la ANSES. El monto se alcanza al sumar una Asignación Universal por Hijo con Discapacidad , una AUH para otro hijo y la Tarjeta Alimentar para dos .

Algunas familias podrán superar los $600.000 al combinar AUH y Tarjeta Alimentar.

El detalle de los valores actualizados para junio es el siguiente:

AUH por Hijo con Discapacidad: $377.530,06

AUH común: $115.944,04

Tarjeta Alimentar para familias con dos hijos: $113.299

De esta manera, el total que cobrarán estas familias en junio será de $606.773,10. Además, la Tarjeta Alimentar continuará acreditándose de manera automática junto con las prestaciones administradas por la ANSES, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Cuánto cobran AUH y Tarjeta Alimentar en junio 2026

Con el aumento del 2,58%, los nuevos valores de la AUH (Asignación Universal por Hijo) y de la Tarjeta Alimentar quedaron definidos para junio de 2026.

Los montos actualizados de la prestación son:

AUH: $115.944,04

AUH por Hijo con Discapacidad: $377.530,06

Por su parte, la Tarjeta Alimentar mantendrá los mismos valores del mes anterior:

Familias con un hijo: $72.250

Familias con dos hijos: $113.299

Familias con tres hijos o más: $149.425

La asistencia alimentaria será depositada automáticamente junto con las demás prestaciones que paga la ANSES.

Calendario AUH junio 2026: cuándo cobro según mi DNI

La ANSES confirmó el calendario de pagos de junio para los titulares de la AUH. Las fechas de cobro quedaron organizadas según la terminación del DNI:

DNI terminado en 0: 8 de junio

DNI terminado en 1: 9 de junio

DNI terminado en 2: 10 de junio

DNI terminado en 3: 11 de junio

DNI terminado en 4: 12 de junio

DNI terminado en 5: 16 de junio

DNI terminado en 6: 17 de junio

DNI terminado en 7: 18 de junio

DNI terminado en 8: 19 de junio

DNI terminado en 9: 22 de junio

Asignación Universal por Hijo (AUH) La presentación de la Libreta AUH sigue siendo obligatoria para cobrar el total de la prestación.

Los pagos se acreditarán en las cuentas habituales de cada beneficiario de acuerdo con el cronograma establecido por el organismo previsional.

Cómo presentar la Libreta AUH en Mi ANSES

Los beneficiarios de la AUH deben presentar la Libreta AUH para acreditar los controles de salud, vacunación y escolaridad de los menores a cargo. El trámite se realiza de manera online a través de Mi ANSES.

Para completar la gestión, el titular debe ingresar con su CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Luego tiene que dirigirse a la sección “Hijos” y seleccionar la opción “Libreta AUH” para verificar si falta completar algún dato.

Si hay información pendiente, el sistema permitirá generar el formulario para imprimirlo y llevarlo a la escuela o centro de salud correspondiente. Es importante que el documento tenga firmas y sellos claros, sin tachaduras.

Una vez completado, el formulario debe fotografiarse sobre una superficie plana y bien iluminada. Después, el titular deberá volver a ingresar a Mi ANSES, seleccionar la opción “Subir Libreta AUH” y finalizar la carga. El trámite concluye cuando el beneficiario recibe un correo electrónico de confirmación por parte de la ANSES.