29 de mayo de 2026 - 09:21

ANSES: de cuánto será el aumento de AUH y SUAF en junio de 2026

ANSES aplicará en junio un aumento del 2,58% para AUH y SUAF. También se actualizarán la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche.

ANSES confirmó los nuevos montos de AUH y SUAF que comenzarán a pagarse en junio de 2026.

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Los Andes | Redacción Economía
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Con los nuevos valores, cambiarán los montos que reciben millones de beneficiarios en todo el país. Además del incremento en las asignaciones, también se actualizarán prestaciones complementarias como la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche del Plan de los Mil Días.

ANSES: cuánto aumentan la AUH y el SUAF en junio de 2026

ANSES informó que el incremento para junio será del 2,58%, porcentaje que surge de la fórmula de movilidad basada en la inflación. Si bien el Indec publicó una variación del 2,6% para abril, el organismo previsional toma el IPC con dos decimales exactos para definir las actualizaciones mensuales.

ANSES qué pasa si cobro planes sociales y tengo movimientos bancarios grandes.jpg

Con este ajuste, la Asignación Universal por Hijo (AUH) pasará a ser de $144.932. Sin embargo, ANSES continuará reteniendo el 20% del beneficio hasta que los titulares presenten la Libreta que acredita controles de salud y asistencia escolar. Por ese motivo, el pago directo mensual será de $115.945,60, mientras que el monto retenido alcanzará los $28.986,40.

En paralelo, las asignaciones familiares del SUAF también tendrán nuevos valores. A diferencia de la AUH, este sistema está destinado a trabajadores registrados, monotributistas, jubilados, pensionados y beneficiarios del Fondo de Desempleo. Además, no tiene retención mensual.

Los montos del SUAF quedarán establecidos de la siguiente manera:

  • Primer rango: $72.474.
  • Segundo rango: $48.888.
  • Tercer rango: $29.570.
  • Cuarto rango: $15.257.

La diferencia entre ambas prestaciones radica en el tipo de beneficiario. Mientras la AUH está orientada a desocupados, trabajadores informales y monotributistas sociales, el SUAF alcanza a quienes tienen empleo registrado o ingresos previsionales.

Qué pasará con la Tarjeta Alimentar

Las familias que cobran la AUH seguirán recibiendo automáticamente la Tarjeta Alimentar, prestación que también mantendrá sus valores actualizados en junio de 2026. Según la Resolución 161/2026, los hogares con un hijo cobrarán $72.250, aquellos con dos hijos percibirán $113.299 y las familias con tres o más hijos recibirán $149.425.

Además, los titulares con niños de hasta 3 años continuarán accediendo al Complemento Leche del Plan de los Mil Días. En junio, este beneficio aumentará a $54.665.

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