Créditos hipotecarios del Banco Nación: qué sueldo necesitás para un préstamo de 80 millones de pesos

Los créditos hipotecarios del Banco Nación siguen siendo una de las principales alternativas para acceder a la vivienda propia , aunque con requisitos de ingresos que se ubican por encima de los $2 millones mensuales. En este nivel de financiamiento, el acceso queda condicionado a estabilidad laboral y capacidad de pago comprobada.

Créditos hipotecarios del Banco Nación: qué sueldo necesitás para un préstamo de 65 millones de pesos

Los créditos hipotecarios cayeron un 50% y crece la alerta por el acceso a la vivienda para la clase media

Las condiciones en UVA, sin tope por CVS, determinan cuotas que se actualizan por inflación y mantienen un esfuerzo mensual significativo para los hogares que buscan comprar una propiedad de más de $100 millones.

Los ingresos requeridos para créditos hipotecarios deben superan los $2,2 millones en conjunto.

Para acceder a un crédito de $80.000.000 , el Banco Nación permite financiar una vivienda de $108.000.000 , cubriendo el 74% del valor a un plazo de 20 años . La cuota inicial se ubica en $573.145 , equivalente a 291,26 UVAs , con un valor de $1.967,84 por unidad. El monto del crédito representa 40.653,71 UVAs , mientras que la propiedad alcanza 54.882,51 UVAs .

Para sostener esa cuota, se necesitan ingresos de $2.292.579 netos entre titulares y codeudores, mientras que el ingreso mínimo para el titular es de $1.146.290.

En este esquema, sin tope por CVS, el crédito presenta una Tasa Nominal Anual (TNA) del 6%, una Tasa Efectiva Mensual (TEM) del 0,5% y un Costo Financiero Total (CFT) de 6,12% TNA y 6,3% TEA.

Requisitos y condiciones para acceder al crédito

Para acceder a esta línea del Banco Nación, se deben cumplir condiciones vinculadas a ingresos, empleo y documentación: