Créditos hipotecarios del Banco Nación: qué sueldo necesitás para un préstamo de 80 millones de pesos

Los créditos hipotecarios del Banco Nación siguen siendo una de las principales alternativas para acceder a la vivienda propia, aunque con requisitos de ingresos que se ubican por encima de los $2 millones mensuales. En este nivel de financiamiento, el acceso queda condicionado a estabilidad laboral y capacidad de pago comprobada.
Las condiciones en UVA, sin tope por CVS, determinan cuotas que se actualizan por inflación y mantienen un esfuerzo mensual significativo para los hogares que buscan comprar una propiedad de más de $100 millones.
Qué sueldo necesitás para un crédito hipotecario de 80 millones de pesos
Para acceder a un crédito de $80.000.000, el Banco Nación permite financiar una vivienda de $108.000.000, cubriendo el 74% del valor a un plazo de 20 años. La cuota inicial se ubica en $573.145, equivalente a 291,26 UVAs, con un valor de $1.967,84 por unidad. El monto del crédito representa 40.653,71 UVAs, mientras que la propiedad alcanza 54.882,51 UVAs.
Para sostener esa cuota, se necesitan ingresos de $2.292.579 netos entre titulares y codeudores, mientras que el ingreso mínimo para el titular es de $1.146.290.
En este esquema, sin tope por CVS, el crédito presenta una Tasa Nominal Anual (TNA) del 6%, una Tasa Efectiva Mensual (TEM) del 0,5% y un Costo Financiero Total (CFT) de 6,12% TNA y 6,3% TEA.
Requisitos y condiciones para acceder al crédito
Para acceder a esta línea del Banco Nación, se deben cumplir condiciones vinculadas a ingresos, empleo y documentación:
- Ingresos y codeudores: se pueden sumar hasta dos titulares y dos codeudores, con al menos el 50% del ingreso total aportado por los titulares.
- Antigüedad laboral mínima:
- Empleados en relación de dependencia: 1 año de antigüedad y 6 meses en el empleo actual.
- Trabajadores contratados: 4 años de actividad comprobable.
- Autónomos y monotributistas: 2 años de actividad formal.
- Documentación obligatoria:
- DNI de titulares y codeudores.
- Recibos de sueldo o comprobantes de ingresos según el perfil.
- Constancias impositivas o certificaciones contables en casos de independientes.
- Condiciones del préstamo:
- Sistema de amortización francés con cuotas mensuales.
- Posibilidad de cancelación anticipada con comisión del 4%, salvo excepciones por plazo.
- Esquema sin tope CVS:
- La cuota se ajusta por UVA sin límite ligado a salarios, lo que puede generar variaciones mensuales a lo largo del tiempo.