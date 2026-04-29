29 de abril de 2026 - 00:23

Volar será un poco más caro: sube la tasa de seguridad en aeropuertos desde mayo

El aumento impactará en los vuelos de cabotaje, regionales e internacionales. La medida busca financiar inversiones en seguridad, tecnología e infraestructura.

El Gobierno aumentó la tasa de seguridad aeroportuaria, lo que impactará en el precio de los pasajes.

El Gobierno aumentó la tasa de seguridad aeroportuaria, lo que impactará en el precio de los pasajes.

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El Gobierno nacional dispuso una actualización de la tasa de seguridad aeroportuaria, lo que provocará un incremento en el precio de los pasajes aéreos tanto para vuelos nacionales como internacionales.

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La medida fue oficializada mediante una resolución de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), publicada en el Boletín Oficial, y comenzará a regir a partir del 28 de mayo, impactando directamente en el costo final que abonan los pasajeros.

Cuánto aumentarán los vuelos

Con la actualización, los vuelos de cabotaje tendrán un salto significativo en la tasa, que pasará de $20 a $6500. En el caso de los vuelos regionales, el cargo subirá de u$s4,42 a u$s5, mientras que para los internacionales aumentará de u$s8 a u$s9.

Este ajuste se trasladará de forma directa al precio de los pasajes, generando un nuevo encarecimiento del transporte aéreo.

Resolución 258/2026

Resolución 258/2026.

Los motivos del incremento

Desde el organismo explicaron que la medida responde a la necesidad de actualizar valores que no se modificaban desde 2016, además de cubrir las crecientes demandas de inversión en materia de seguridad aeroportuaria.

Entre los objetivos del aumento se encuentran:

  • La modernización del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI).
  • La mejora de la infraestructura de seguridad operacional.
  • La incorporación de nuevas tecnologías de control y supervisión.
  • La capacitación del personal.
  • El fortalecimiento de los sistemas de fiscalización y certificación.

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